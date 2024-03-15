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TÜİK ücretli çalışan sayısını açıkladı! Geçen yıla göre...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TÜİK ücretli çalışan sayısını açıkladı! Geçen yıla göre...

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ocak ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı belli oldu. TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 620 bin 763 kişi iken, 2024 yılı Ocak ayında 15 milyon 22 bin 900 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 9,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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