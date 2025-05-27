Tüketici frene bastı, banka faizi düşürdü! 100 bin TL'nin geri ödemesi ucuzladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2025 07:19 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 07:22 - Güncelleme:

BDDK verilerine göre geçen hafta ihtiyaç kredisi hacmi 3 milyar TL geriledi. Tüketiciler, yüksek faizli kredilere rağbet göstermeyince bankalar da indirime gitti. Geçen hafta 12 ay vadede %3,89 olan en düşük finansman oranı bu hafta %3,50’ye geriledi. Son durumda 12, 24 ve 36 ay vadede en düşük kredi oranları hangi bankalarda? 100 bin TL kredi için örnek ödeme tabloları nasıl oluşuyor? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Tüketicilerin en çok tercih ettiği ihtiyaç kredilerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. BDDK tarafından açıklanan son verilere göre; -16 Mayıs ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1,626 trilyon TL olarak gerçekleşti. -Önceki hafta söz konusu hacim 1,629 trilyon TL civarında bulunuyordu. -Böylece ihtiyaç kredisi hacminde 4 hafta sonra tekrar düşüş gözlemlendi. -Bu düşüş, bankalarca daha yüksek faiz oranlarının devreye alınmasının ardından geldi. EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ Bankalarca sunulan tekliflere bakıldığında, tüketicilerin frene basarak finansman talebini düşürmesinin ardından, ihtiyaç kredisi oranlarında da bir miktar indirim dikkat çekiyor. Geçen hafta 12 aylık vadede %3,89 olan en ucuz ihtiyaç kredisi oranı bu hafta bir bankada %3,50’ye kadar geriledi. Son durumda örnek ödeme tabloları şöyle oluşuyor: 100 BİN TL KREDİ/12 AY VADE -Finansman tutarı: 100 bin TL -Finansman vadesi: 12 ay -Finansman oranı: %3,50 -Banka: Albaraka -Aylık taksit: 10 bin 998 TL -Toplam geri ödeme: 132 bin 551 TL 100 BİN TL KREDİ/24 AY VADE -Finansman tutarı: 100 bin TL -Finansman vadesi: 24 ay -Finansman oranı: %2,99 -Banka: ON Dijital -Aylık taksit: 6 bin 483 TL -Toplam geri ödeme: 156 bin 168 TL 100 BİN TL KREDİ/36 AY VADE -Finansman tutarı: 100 bin TL -Finansman vadesi: 36 ay -Finansman oranı: %3,39 -Banka: QNB ve Denizbank -Aylık taksit: 5 bin 591 TL -Toplam geri ödeme: 201 bin 835 TL

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ömer Faruk Bingöl