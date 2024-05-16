Turcas CEO’su Batu Aksoy'dan akaryakıtta tek fiyat yorumu: Farklılaştırılmış ürüne yasak, kaliteyi düşürüyor

Benzin istasyonlarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tek fiyat kararı dün uygulanmaya başladı. Türkiye’de fiyatların baskılandığını savunan Turcas CEO’su Batu Aksoy, farklılaştırılmış ürün satışının engellenmesinin kaliteyi düşürdüğünü söyledi.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Turcas CEO’su Batu Aksoy, Shell & Turcas’ın geçen yıl akaryakıt perakendesindeki lider konumunu yüzde 21,5’lik pazar payıyla sürdürdüğünü açıkladı. Şirketin Olağan Genel Kurulunda konuşan Aksoy, akaryakıt dışı ürünlerin kârlılık içindeki payının yüzde 20’yi aştığına işaret etti.

"246 MİLYAR TL SATIŞ HASILATI VE 6,4 MİLYAR TL FAVÖK ELDE ETTİK"

Shell & Turcas bünyesinde yaklaşık 1.170 bayii ve 20 bine yakın çalışanla her gün 1 milyon misafir ağırladıklarına işaret eden Aksoy, “2023’te 8,2 milyon m³ akaryakıt satış hacminin yanı sıra 14,7 milyon kahve, 6 milyon sandviç ve 6 milyon fırın ürünü satışı gerçekleştirdik. Bunların sonucunda 246 milyar TL satış hasılatı ve 6,4 milyar TL FAVÖK elde ettik. Shell & Turcas, elektrikli şarj üniteleri, atık yönetimi, LNG ve güneş enerjisi kullanan istasyonlara dair projeler üretiyor. Yeni yatırım fırsatlarını da sürekli araştıracağız” dedi.

"FARKLILAŞTIRILMIŞ ÜRÜN SATIŞININ ENGELLENMESİ KALİTEYİ DÜŞÜRDÜ"

Shell istasyonlarında TRUGO ile 230 şarj noktası kurduklarını anlatan Aksoy, sayının 500’e kadar çıkacağını ifade etti. Avrupa’nın en ucuz akaryakıtı satılan Türkiye’de fiyatların baskılandığını savunan Aksoy, farklılaştırılmış ürün satışının engellenmesinin kaliteyi düşürdüğünü söyledi. Şirketin elektrik sektöründeki iştiraki RWE & Turcas’ın performansına da değinen Aksoy, şöyle konuştu: 800 MW kurulu gücündeki Denizli doğalgaz santralimizde 11,5 milyar TL satış hasılatı elde ettik. Denizli santralimizin iç tüketimini karşılamak amacıyla 20 MW’a kadar bir hibrit GES yatırımının izin süreçlerini 2024 içinde tamamlamayı hedefliyoruz.

İSTASYONLARDA FİYAT TABELALARI DEĞİŞTİ

Benzin istasyonlarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tek fiyat kararı dün uygulanmaya başladı. Karara göre akaryakıt istasyonlarında “95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro” gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak. Benzin istasyonları da bu karar kapsamında dijital fiyat tabelalarını değiştirdi. Tabelalarda fiyatlar, motorin ve kurşunsuz benzin 95 oktan olmak üzere iki fiyatta sabitlendi. 13 bin bayide bu karar uygulanmaya başladı.