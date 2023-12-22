Turizmde salgından bu yana ilk kez görüldü! Türkiye'ye en çok turistin geldiği ülke belli oldu

22 Aralık 2023 17:32 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 17:44

Kültür ve Turizm Bakanlığı turizim istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'yi tercih eden ziyaretçi sayısı Şubat 2021 tarihinden itibaren ilk kez sınırlı da olsa geriledi.

TURİZM'DE 33 AY SONRA İLK

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılının ilk 11 ayında 42 milyon 719 bin, 2022 yılının ilk 11 ayında ise 42 milyon 164 bin ziyaretçi alan Türkiye, 2023 yılının aynı döneminde ise 46 milyon 725 binini yabancı, 6 milyon 17 bini ise yurt dışı ikametli vatandaşlar olmak üzere toplamda 52 milyon 742 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Verilere göre 2023 yılının 11 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2019’a göre yüzde 9,37 , 2022’ye göre ise yüzde 10,82 artış gösterdi.

2023 yılının Kasım ayında ise 2 milyon 525 bin ziyaretçi gelirken 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,02 düşüş kaydedildi. Son gerileme 2021 yılının Şubat ayında katılara geçmişti.

OECD ÜLKELERİNDE SON DURUM

11 aylık dönemde, Avrupa-OECD ülkelerinden 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,85 artışla toplamda 18 milyon 310 bin ziyaretçi geldi.

Ocak-Kasım tarihleri arasında Avrupa'nın önde gelen diğer pazarları Almanya’dan 8,73 artışla 5 milyon 959 bin kişi gelirken, Avusturya’dan yüzde 9,19 artışla 467 bin, Fransa’dan yüzde 4,48 artışla 976 bin, İngiltere’den yüzde 12,44 artışla 3 milyon 711 bin, Polonya’dan yüzde 35,67 artışla 1 milyon 521 bin ve Yunanistan’dan yüzde 20,01 artışla 621 bin ziyaretçi geldi.

Öte yandan 11 ayda 559 bin ziyaretçi gönderen İtalya yüzde 43,45 artışla OECD ülkeleri arasında en çok artış kaydeden pazar olurken Hollanda’dan yüzde 1,89 düşüşle 1 milyon 183 bin ve Belçika’dan yüzde 0,64 düşüşle 570 bin ziyaretçi geldi.