Türk bitki çayı dünyaya açılıyor! 4 yıllık yol haritası hazır

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, Türk bitki çaylarını Turquality projeleri kapsamında dört yıllık süreçte dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini duyurdu. Yeni proje ile ihracatın artırılması hedefleniyor.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında bilinirliğini ve ihracatını artırmak için 6 yıldır Turquality projesi yürüttüklerini, Türk bitki çayları için de 4 yıllık bir proje planladıklarını açıkladı.

Sektörün bu anlamda markalaşma ve tanıtım projesi için çalışmalara başladığını aktaran Gürle, şunları kaydetti: "Birliğimiz ve Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ortaklığında yürütülmesi planlanan "Turkish Herbal Tea" adlı Turquality projemiz, Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Proje ile 2023-2026 yılları arasında 4 yıllık bir süreçte tanıtım faaliyetleri yürütmeyi, bu faaliyetlerle kekik, adaçayı, defne, biberiye, meyan kökü gibi ürünlerin desteklenen kalemlerle tanıtımlarını yaparak ihracatta büyüme sağlamayı hedeflemekteyiz. ABD ve Almanya öncelikli olmak üzere hedef pazarlarda sağlık temalı Türk tıbbi ve aromatik bitkilerinin bitki çayı özelinde tanıtımını yapmayı planlıyoruz."