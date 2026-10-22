Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Türkiye ziyaretinde ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine yükseltildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin önümüzdeki ay Ankara'da başlayacağını açıkladı. Bolat ayrıca, Türk Eximbank ve Kanada EDC ortaklığıyla Afrika, MENA ve Orta Asya pazarlarında projelere imza atılacağını duyurdu.

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Kanada Başbakanı Mark Carney’nin Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen kritik zirvede, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, zirvenin ardından yaptığı açıklamada Ankara ve Ottawa hattında atılacak adımları duyurdu.

MÜZAKERELERİ GELECEK AY ANKARA’DA BAŞLIYOR

Görüşmelerde ticaret, enerji, ulaştırma ve savunma sanayii gibi kritik alanlardaki ortaklık fırsatlarının masaya yatırıldığını belirten Bakan Ömer Bolat, uzun süredir merakla beklenen müjdeyi verdi.

Türk Eximbank ve Kanada ortaklık için imzayı atıyor: Bakan Bolat ayrıntıları paylaştı

İki ülke arasındaki ticari engelleri kaldıracak Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin önümüzdeki ayın sonunda Ankara’da resmen başlayacağını açıklayan Bolat, iş dünyasını yakından ilgilendiren Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) toplantısının ise 2027 yılının ilk yarısında düzenleneceğini belirtti.

HEDEF ÖNCE 5, ARDINDAN 10 MİLYAR DOLAR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel ticarette çizdiği vizyon doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikili ticaret hacminde vites artıracaklarını ifade etti. Mevcut potansiyeli katlamayı hedeflediklerini belirten Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacmini kademeli olarak önce 5 milyar dolara, ardından ise 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak için tüm mekanizmaların kararlılıkla işletileceğini kaydetti.

TÜRK EXİMBANK İLE KANADA’NIN EDC KURULUŞU ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik temasların bir diğer ayağını ihracat finansmanı oluşturuyor. Bolat, İstanbul’da Kanada Dışişleri Bakanı ile yapılacak görüşmenin ardından Türk Eximbank ile Kanada’nın ihracat destek kuruluşu EDC arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanacağını açıkladı.

Türk Eximbank ve Kanada ortaklık için imzayı atıyor: Bakan Bolat ayrıntıları paylaştı

İhracat kredileri alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan mutabakatın, Türk ve Kanadalı şirketlerin üçüncü ülke pazarlarında ortak projeler geliştirmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Özellikle Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Orta Asya pazarlarının öne çıktığı iş birliği planında, iki ülkenin şirketlerinin finansman ve ihracat destek mekanizmalarından yararlanarak ortak projelere yönelmesi amaçlanıyor.

Bakan Ömer Bolat'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kanada Başbakanı Sayın Mark Carney’nin ülkemizi ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kanada Başbakanı’nın başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye iştirak ettik.

Görüşmelerimizde, Türkiye-Kanada ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesi kararıyla birlikte ticaret, enerji, ulaştırma ve savunma sanayii alanlarında hayata geçirilecek iş birliği imkânlarını ele aldık.

Kanada ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha ileriye taşımak amacıyla Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine önümüzdeki ay sonunda Ankara’da başlayacağız. Ayrıca, iş dünyamızın da katılımıyla JETCO toplantısını 2027 yılının ilk yarısında gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Türk Eximbank ve Kanada ortaklık için imzayı atıyor: Bakan Bolat ayrıntıları paylaştı

Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedef doğrultusunda, ikili ticaret hacmimizi önce 5 milyar dolara, ardından 10 milyar dolara yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, yarın İstanbul’da Kanada Dışişleri Bakanı ile gerçekleştireceğimiz görüşmenin ardından Türk Eximbank ile Kanada’nın ihracat destek kuruluşu EDC arasında, ihracat kredileri alanındaki iş birliğimizi güçlendirecek bir Mutabakat Zaptı imzalanacak.

Söz konusu anlaşmayla Türk ve Kanadalı şirketlerin Afrika, MENA ve Orta Asya başta olmak üzere üçüncü ülke pazarlarında ortak projeler geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini yeni hedeflere taşıma kararlılığımızı sürdürüyoruz"

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