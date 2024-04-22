TÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammı çıkışı: Önce enflasyonu durdurmak lazım

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, bu yıl asgari ücrete tek zam yapılma kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Önceliğin enflasyon olması gerektiğini belirten Atalay, "Atalay, "Enflasyonu durdurmadan, tabiri caizse küpün altını kapatmadan küpün üzerine istediğiniz kadar suyu doldurun, kısacası parayı verin paranın bir hükmü kalmıyor. Bunun için biran evvel küpün altını kapatmak lazım, enflasyonu durdurmak lazım. Ondan sonra da toplumun alım gücünü belirli bir noktaya çekmek lazım." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyet Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (TÜRK-İŞ) ziyaret etti. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, görüşmede asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ENFLASYONU DURDURMAK LAZIM"

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacağını söylemişti. Böylece temmuzda ara zam bekleyenlerin hayali suya düşmüş oldu.

Bakan Işıkhan'ın 2024 yılı için belirlenen asgari ücrete artış yapılmayacağı yönündeki açıklamasını anımsatan Atalay, "Enflasyonu durdurmadan, tabiri caizse küpün altını kapatmadan küpün üzerine istediğiniz kadar suyu doldurun, kısacası parayı verin paranın bir hükmü kalmıyor. Bunun için biran evvel küpün altını kapatmak lazım, enflasyonu durdurmak lazım. Ondan sonra da toplumun alım gücünü belirli bir noktaya çekmek lazım."

"20 BİN LİRA SENE SONUNDA 16 BİN LİRAYA DÜŞÜYOR"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programını bu yıl Bursa'da düzenleyeceklerini vurgulayan Atalay, "Bu programda ana gündemimiz vergi olacak. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması lazım. İşçiler ocak ayında aldığı ücreti iki ay sonra vergi kesintileri nedeniyle alamıyor. Bununla ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu işçiyi de memuru da ilgilendiriyor. Sene başında alınan 20 bin lira, sene sonunda 16 bin liraya düşüyor. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok." diye konuştu.

"FAKİRİ GÜLDÜRMEDEN BARIŞI SAĞLAYAMAZSINIZ"

Atalay, 13. Çalışma Meclisi'nin 29-30 Nisan'da düzenleneceğini anımsatarak, "Bu toplantıda, sendikalar, sivil toplum örgütleri olarak sıkıntılarımızı bir daha Sayın Cumhurbaşkanına anlatırız. İşçiyi, emekliyi, taşeron işçisini, asgari ücretliyi, fakiri güldürmeden bu ülkede barışı sağlamamız mümkün değil." dedi.