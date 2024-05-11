Türk lirası sözleşmelerinde artırımlı fiyat farkı uygulaması başlıyor: Karar Resmi Gazete'de

Konu ile alakalı Cumhurbaşkanı Kararı, sanayi işbirliği projelerinde yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanıyan bir dizi yeni düzenleme getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sözleşmelerde gereken şartları sağlayan yüklenicilere artırımlı fiyat farkı uygulanabilecek. Ayrıca, yüklenicilerin yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da verilebilecek.

Bu kararla birlikte, sanayi işbirliği projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da değiştirilmiş oldu. Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerin daha esnek ve uyumlu bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Sanayi işbirliği projelerinin bu yeni düzenlemeye ne şekilde cevap vereceği ve sektörde nasıl bir etki oluşturacağı şu anda bilinmezliğini koruyor.