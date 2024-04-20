Türk vatandaşlarına sıcak karşılama! Miçotakis kapıda karşıladı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Midilli Adası’nda gerçekleştirdiği program sırasında adayı ziyaret eden 92 Türk vatandaşı karşıladı. Miçotakis, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye ile yakınlaşma politikası yasadışı göç akışının azalmasına yardımcı oluyor” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında 10 Yunan adasını içeren kapıda vize uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından Türk vatandaşları komşu ülkenin adalarına yoğun ilgi gösteriyor. Yunanistan’ın Midilli Adası başta olmak üzere Sakız, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi adaları Türkiye’den ziyaretçi akınına uğruyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis da Midilli Adası’nda gerçekleştirdiği program sırasında adayı ziyaret eden 92 Türk vatandaşını karşıladı. Miçotakis, Türk turistler ve Türk gemi firması sahibi Ali Jale ile sohbet etti.

"ADALILAR EKONOMİK OLARAK KAZANÇLI ÇIKACAK"

Miçotakis kapıda vize uygulamasına yönelik yaptığı açıklamada, “Bunun adanın yerel ekonomisi için ne kadar hayati olduğunu vurgulamama gerek yok. Türkiye'den gelen turist sayısındaki kayda değer artışa tanıklık eden tüm ilgili tarafların yüzlerindeki gülümsemenin bunu kanıtladığını görüyorum” dedi.

Vize uygulamasının Yunanistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin ve adalıların yararına olacağını belirten Miçotakis, “Komşumuzla barış ve güvenlik içinde yaşamak isteyen adalılar ve doğal olarak devam eden bu iletişimden ekonomik olarak da kazançlı çıkacaklar” şeklinde konuştu.

MÜLTECİ VURGUSU YAPTI

Miçotakis, “Türkiye ile yakınlaşma politikası yasadışı göç akışının azalmasına yardımcı oluyor. Yunanistan, Sahil Güvenliğimizin olağanüstü çalışmaları ve aynı zamanda Türk makamlarıyla işbirliği sayesinde mülteci akınları sorununu somut sonuçlarla mülteci akınlarını önemli oranda azaltmada etkili olan birkaç ülkeden biridir" dedi.

Yunan Başbakanı açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Yasadışı göçün azalması ve madalyonun diğer yüzü olan yasal ziyaretlerin artması Yunanistan ve Türkiye arasındaki bu yakınlaşma politikasının Midilli ve Doğu Ege'deki tüm adalar için önemli bir ekonomik büyüme katkısı getiren gerçek sonuçlar doğurduğunun kanıtıdır"