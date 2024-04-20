Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türk vatandaşlarına sıcak karşılama! Miçotakis kapıda karşıladı

Türk vatandaşlarına sıcak karşılama! Miçotakis kapıda karşıladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Midilli Adası’nda gerçekleştirdiği program sırasında adayı ziyaret eden 92 Türk vatandaşı karşıladı. Miçotakis, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye ile yakınlaşma politikası yasadışı göç akışının azalmasına yardımcı oluyor” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında 10 Yunan adasını içeren kapıda vize uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından Türk vatandaşları komşu ülkenin adalarına yoğun ilgi gösteriyor. Yunanistan’ın Midilli Adası başta olmak üzere Sakız, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi adaları Türkiye’den ziyaretçi akınına uğruyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis da Midilli Adası’nda gerçekleştirdiği program sırasında adayı ziyaret eden 92 Türk vatandaşını karşıladı. Miçotakis, Türk turistler ve Türk gemi firması sahibi Ali Jale ile sohbet etti.

Türk vatandaşlarına sıcak karşılama! Miçotakis kapıda karşıl - 1. Resim

"ADALILAR EKONOMİK OLARAK KAZANÇLI ÇIKACAK"

Miçotakis kapıda vize uygulamasına yönelik yaptığı açıklamada, “Bunun adanın yerel ekonomisi için ne kadar hayati olduğunu vurgulamama gerek yok. Türkiye'den gelen turist sayısındaki kayda değer artışa tanıklık eden tüm ilgili tarafların yüzlerindeki gülümsemenin bunu kanıtladığını görüyorum” dedi.

Vize uygulamasının Yunanistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin ve adalıların yararına olacağını belirten Miçotakis, “Komşumuzla barış ve güvenlik içinde yaşamak isteyen adalılar ve doğal olarak devam eden bu iletişimden ekonomik olarak da kazançlı çıkacaklar” şeklinde konuştu.

Türk vatandaşlarına sıcak karşılama! Miçotakis kapıda karşıl - 2. Resim

MÜLTECİ VURGUSU YAPTI

Miçotakis, “Türkiye ile yakınlaşma politikası yasadışı göç akışının azalmasına yardımcı oluyor. Yunanistan, Sahil Güvenliğimizin olağanüstü çalışmaları ve aynı zamanda Türk makamlarıyla işbirliği sayesinde mülteci akınları sorununu somut sonuçlarla mülteci akınlarını önemli oranda azaltmada etkili olan birkaç ülkeden biridir" dedi.

Yunan Başbakanı açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Yasadışı göçün azalması ve madalyonun diğer yüzü olan yasal ziyaretlerin artması Yunanistan ve Türkiye arasındaki bu yakınlaşma politikasının Midilli ve Doğu Ege'deki tüm adalar için önemli bir ekonomik büyüme katkısı getiren gerçek sonuçlar doğurduğunun kanıtıdır"

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yüreklerin ağza geldiği an! Fırtınanın etkisiyle minare devrildiAz önce olan son depremler listesi (20 Nisan)
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarım Kredi marketlerinde nisan indirimleri başladı - EkonomiTarım Kredi Kooperatif Market'te nisan indirimleri başladı!İşte konutta kazandıran ve kaybettiren şehirler! İstanbul ve Ankara şaşırttı - EkonomiKonutta kazandıran ve kaybettiren şehirler sıralandıTürkiye, karma yem üretiminde dünyada 7'nci, Avrupa'da 1'nci sırada! - EkonomiKarma yemde Avrupa'nın en büyüğü!Merkez'in tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam oranı - Ekonomiİşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam oranıDevletten engelli vatandaşlara 400 bin TL hibe! İsa Karakaş detayları anlattı... - EkonomiDevletten engelli vatandaşlara 400 bin TL hibe!Kriterler düşürüldü! Cari açığı azaltan şirkete, halka arz kolaylığı - EkonomiCari açığı azaltan şirkete, halka arz kolaylığı
Sonraki Haber Yükleniyor...