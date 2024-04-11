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Haberler > Ekonomi > Türkiye, et enflasyonunda Avrupa birincisi! AB ülkeleri 30'a katlandı

Türkiye, et enflasyonunda Avrupa birincisi! AB ülkeleri 30'a katlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eurostat verilerine göre Türkiye, et enflasyonunda AB ülkelerini geride bıraktı. Et fiyatlarının yıllık bazda yüzde 100.4 artmasıyla Türkiye, AB ülkelerini 30'a katladı.

Avrupa Birliği’nin İstatistik Ofisi Eurostat, şubat ayı verilerini yayımladı. Buna göre, AB’nin 27 ülkesinde et fiyatları, geçen yılın şubat ayına göre ortalama yüzde 3.3 yükseldi. Türkiye’de de et fiyatları şubatta yıllık bazda yüzde 100.4 arttı. Böylece et fiyatlarındaki artış AB ülkelerinin yaklaşık 30’a katına dayandı.

İKİNCİ SIRA İZLANDA'NIN

Sözcü'nün aktardığına göre, Avrupa’da Türkiye’den sonra et fiyatlarındaki en büyük artış yüzde 10.2 ile İzlanda’da görüldü. Sırbistan yüzde 9’luk artışla üçüncü olurken, Sırbistan’ı Bulgaristan ve Karadağ izledi. İspanya’da ise et fiyatları yüzde 4.7, İtalya’da yüzde 3.1, Almanya’da yüzde 3, Fransa’da ise yüzde 2.3 arttı. Danimarka’da et fiyatları yıllık bazda yüzde 0.6, Finlandiya’da yüzde 2.2, Çekya’da ise yüzde 5.1 oranında düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre martta aylık enflasyon yüzde 3.1 olurken et fiyatları hızla arttı. TÜİK verilerine göre martta kuzu eti yüzde 18.8, dana eti yüzde 14.7, tavuk eti yüzde 12.2 zamlandı. Böylelikle Türkiye’de aylık et enflasyonu, Avrupa ülkelerinin yıllık enflasyonunu geçmiş oldu.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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