Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte yeni yapılandırma kararı ile ilgili tüm detaylar

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara nefes aldıracak yeni bir adım atıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) borçların 48 ayla yapılandırılması kararı alırken, başvurular 3 ay içinde yapılabilecek. İşte yeni yapılandırma kararı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisini ödemekte zorlananlar için yeni fırsat kapısı açıldı. BDDK, borçların 48 ayla yapılandırılması kararı alırken, daha önce 60 ay olan taksitlendirme süresi kısaldı ve yapılandırma kapsamı genişletildi. Böylece, daha fazla kişinin yapılandırmadan yararlanması sağlanacak.

Sabah'ta yer alan habere göre artık sadece asgari tutarı ödenmeyen kartlar değil, dönem borcunu kısmen veya tamamen ödeyemeyen bireysel kart sahipleri de yapılandırmadan faydalanabilecek. İhtiyaç kredisi olup, anapara veya faiz ödemeleri geciken vatandaşlar da kapsama alındı. Daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterilerine de yapılandırma imkanı tanınıyor.

BORÇLAR KAÇ AYDA ÖDENECEK?

BDDK, borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılması kararı aldı. Daha önce kredi kartı borcunda yapılandırma 60 ay vadeyle yapılıyordu. BDDK bu kez vade ve başvuru sürelerini kısaltıp, daha az maliyetli, hızlı bir süreç öngördü.

YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecek.

SADECE ASGARİ BORCU ÖDEMEYENLER Mİ YARARLANACAK?

Geçen yıl aralık ayında yapılan kredi kartı borç yapılandırmasından, asgari borcunu dahi ödemekte zorlanan kullanıcılar, yasal takip sürecine girmemiş olan kart borçluları, düzenli gelir beyanı yapabilen bireyler, daha önce yapılandırma yapmamış ya da borcunu aksatmamış kişiler yararlanmıştı. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kapsam genişlediği için daha fazla borçlunun nefes alması sağlanacak. Buna göre, kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi.

GECİKMESİ OLMAYAN KREDİ DE YAPILANDIRILABİLİR Mİ?

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA HANGİ BORÇLAR ALINDI?

Kredi kartları, tüketici kredileri, KMH'lar (avans hesap, ek hesap vs) yapılandırmaya dahil olacak.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Borcu olanların 10 Ekim'e kadar bankalarına başvurması gerekiyor.

YAPILANDIRMADA FAİZ NE OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3.11 olarak belirledi. Oran yıllık yüzde 48.52'ye geliyor. Gecikmeye giren borçlar için yüzde 83 temerrüt faizi uygulandığı düşünüldüğünde bu oran borç kapatmak isteyenler için fırsat olacak.

BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILACAK?

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma başvuruları, bankalar üzerinden gerçekleşecek. Bu hafta yapılandırmanın başlaması bekleniyor.

EKSTRESİNİ TAM ÖDEYEN KAPSAMA ALINIR MI?

Tebliğe göre, karar tarihi itibarıyla ödeme gücü olan ve ekstresini tam ödeyenler yapılandırmadan yararlanamıyor. Yani karar çıktığında borcu gecikmede olanlar yapılandırmadan faydalanacak.

KAÇ AY VADE İLE BORÇLANMALI?

Borçlar 48 aya kadar yapılandırılabiliyor. Ödeme gücünüz hangi takside yetiyorsa o vadeyi seçmek daha doğru olacaktır. Faizlerin temmuzdan itibaren düşme beklentisi olduğu için kısa vadeli yapılandırma avantajlı olacaktır.

100 BİN TL BORCA 48 AYDA 4.752 TL ÖDEME

Kart borcu 100.000 TL olan bir vatandaş bankadan 6 ay vadeli yapılandırma yaparsa, taksidi aylık 19.102 TL olacak. 18 ayda borcunu ödeyeceğini taahhüt ederse 7.926 TL taksitle borcunu kapatacak. 36 aylık taksidi seçerse ayda 5.320 TL ödeme yapacak. Borcunu 48 aya böldürmek isterse 4.752 TL aylık ödeme yapacak.

YAPILANDIRMA YAPANIN LİMİTİ ARTAR MI?

Kredi kartı yapılandırmasında borcun yarısı ödeninceye kadar ilgili banka kart limitini artırmayacak. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında ise mevcut borç bakiyesini aşacak bir kredi kullandırımı yapılmayacak.

YASAL TAKİBE DÜŞEN SAYISINDA HIZLI ARTIŞ

Yüksek faiz oranları, kredi ve kredi kartı borçlularını zor durumda bırakıyordu. Yılın ilk beş ayında yasal takibe girenlerin sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı 1 milyonu geçti. Geçen hafta açıklanan verilere göre, tüketici kredileri, haftalık bazda artış göstererek 2 trilyon 381 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde bireysel kredi kartı borçları da 2 trilyon 241 milyar TL'ye çıktı. Böylece toplam bireysel borçlar 4 trilyon 622 milyar TL'ye ulaştı.