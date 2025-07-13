Kayıp-kaçak oranı yüzde 10’un altına indi! Vatandaş elektrik borcuna sadık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kayıp-kaçak oranı yüzde 10’un altına indiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ ANKARA -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024 yılı içerisinde tüketici talebiyle aboneliği sonlandırılan abonelerin sayısının 2 milyon 122 bin, yeni abonelik yapanların ise 3 milyon 772 bin olduğunu kaydetti. Bakan Bayraktar, milletvekillerinin elektrik borcu sebebiyle elektriği kesilenlerle ilgili soru önergesine verdiği cevapta, Türkiye genelinde 2024 yılında borç nedeniyle elektriği kesilen ve yasal takip başlatılan abone sayısının toplam abone sayısına oranlarının sırasıyla 0,0035 (On binde 35) ve 0,0013 (On binde 13) olduğunu açıkladı.

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Bayraktar, elektrikte yeni tedarik düzenlemesi kapsamında tüketim miktarı 5 bin kWh ve üzeri olan mesken tüketicilere artık farklı bir tarife uygulandığını, bu abonelerin desteklerden yararlanamadığını hatırlattı.

Bayraktar, “Güncel verilere göre mesken abonelerinin sayısı yaklaşık 42,5 milyon olup, bu düzenleme sonrası tüketimi yüksek olan yaklaşık 1,2 milyon mesken abonesi (tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 3’ü) bu düzenlemeden etkilenmiş olacaktır” dedi.

Bu aboneler dışındaki bütün mesken abonelerine düşük kademe abone grubunda yüzde 56, yüksek kademe abone grubunda ise yüzde 34 oranında devlet desteği devam ettiğini belirten Bayraktar, kayıp-kaçak miktarlarına ilişkin de bilgi verdi.

Bayraktar, “Teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler mevzuat çerçevesinde dağıtım şirketlerine verilen ‘kayıp oranı hedefi’ doğrultusunda dağıtım bedelinde yer almakta olup bunun dışında abone faturalarında ayrı bir kayıp bedeli bulunmamaktadır. Dağıtım şirketlerinin gerçekleşen teknik ve teknik olmayan kayıp oranları belirlenen hedeften yüksek ise söz konusu maliyetlere ilgili dağıtım şirketleri tarafından katlanılmakta, bu uygulama sayesinde de dağıtım şirketlerinin kayıpları azaltmaya yönelik eğilimleri artırılmaktadır. Bu tatbik neticesinde düşen teknik ve teknik olmayan kayıp oranlarının süreç içerisinde daha da düşürülmesi amaçlanmakta olup, 2024 yılı itibarıyla dağıtım seviyesi teknik ve teknik olmayan kayıp oranı yüzde 10’un altına inmiştir” dedi.