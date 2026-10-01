Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticari ilişkileri daha öngörülebilir bir çerçeveye taşımayı amaçlayan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemeleri ise 1 Ocak 2027'de uygulanmaya başlayacak.

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Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticarette yeni dönem başladı. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha öngörülebilir bir çerçeveye oturtmayı amaçlayan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), 1 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 Şubat 2022'de imzalandığı hatırlatıldı. Anlaşmayla iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa vadede 10 milyar dolara ulaştırılması hedefi doğrultusunda kapsamlı bir çerçeve oluşturulduğu belirtildi.

GÜMRÜK VERGİLERİ 2027'DE UYGULANACAK

Bakanlık açıklamasında, anlaşmanın bugün yürürlüğe girmesine karşın mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemelerinin 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Anlaşmanın, mevcut koşullarda Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaretin daha öngörülebilir kurallar çerçevesinde sürdürülmesine katkı sağlamasının amaçlandığı ifade edildi.

HİZMET VE YATIRIMLARI DA KAPSIYOR

Tarafların hassas sektörlerinin de dikkate alınarak hazırlanan STA'nın yalnızca mal ticaretini kapsamadığı belirtildi.

Anlaşmada hizmetler, yatırımlar, e-ticaret, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işbirliği alanlarında da düzenlemeler bulunuyor.

TAŞIMACILIKTA KOTA UYGULANMAYACAK

Anlaşma kapsamında Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ve transit taşımaların kotasız gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemelerin de ticari akışları desteklemesinin hedeflendiği kaydedildi.

Bakanlık, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyonunun ilerlediği bir dönemde anlaşmanın Türk ve Ukraynalı işletmeler için tercihli ticaret imkanlarının sürdürülmesine yönelik bir çerçeve sunduğunu belirtti.

Türkiye ile Ukrayna ticaretinde yeni dönem! Anlaşma devrede

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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