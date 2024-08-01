Türkiye Sigorta'da hedef 100 milyar lira prim üretimi

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, yıl sonuna kadar 100 milyar lira prim üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

EKONOMİ SERVİSİ - Çakmak, 2024’ün ilk yarısında sektörün hayat dışında yüzde 81, Türkiye Sigorta’nın ise yüzde 107 büyüdüğünü dile getirdi.

2024’ün ilk yarısında 50,4 milyar lira prim ürettiklerini ifade eden Çakmak “Türkiye Sigorta olarak 2023’ün bir yıllık kârını 2024’ün ilk yarısında elde ettik. 6 ayda 6,6 milyar TL net kâr elde ettik ve net kârımızı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 129 oranında artırdık. Teknik kârımızı yüzde 81 artırarak 2,3 milyar TL’ye, öz sermayemizi de yüzde 36 artırarak 21 milyar TL’ye çıkardık. 5,4 milyon poliçe ürettik, pazar payımızı yüzde 15’e taşıdık. 2024’ün tamamında 100 milyar lira prim üretmeyi amaçlıyoruz” dedi.

"4 POLİÇEDEN 1'İ TÜRKİYE SİGORTAYA AİT"

Yangın ve doğal afetler, mühendislik, havacılık branşlarında sektörde lire olduklarını belirten Çakmak “Yangın ve doğal afetlerde 4 poliçeden 1’i Türkiye Sigorta’ya ait. Aynı şekilde tarım, ferdi kaza, kasko, sağlık gibi bireysel branşlarda öncü rol oynuyoruz. Kasko, sağlık gibi bireysel branşlarda uygun fiyatlı ve ihtiyaca yönelik ürünler sunmaya devam ediyoruz. Bu strateji doğrultusunda Kasko’da geçen seneye oranla yüzde 5 fiyat artışı gerçekleşti. Ayrıca; sağlık enflasyon oranı yüzde 131 iken, Türkiye Sigorta olarak biz grup + bireyselde yüzde 63 fiyat artışı gerçekleştirdik. Sağlık branşında sigortalı sayımızda yüzde 111 artışla yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşarak üçüncü sırada yer alıyoruz” diye konuştu.

2023’te deprem etkisiyle beraber ödenen hasarın 21 milyar lira olduğunu vurgulayan Çakmak, 2024’ün ilk 6 ayında ödedikleri toplam

hasarın ise 11,2 milyar lira olduğu bilgisini paylaştı.

Çakmak, hayat prim üretiminde ise yılın ilk yarısında 5,5 milyar TL prim üreterek, pazar payında yüzde 13’e ulaştıklarını bildirdi.