Doğa Sigorta’da üst düzey atama…

Kurum stratejisi ve hedeflerine yönelik organizasyon yapısını güçlendirmeyi sürdüren Doğa Sigorta sektörün deneyimli ismi Arda Tuncay’ı, Satış ve Bölgelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atadı.

Tuncay'ın, Doğa Sigorta'daki yeni görevinde şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

ARDA TUNCAY KİMDİR?

25 yıllık hayat-dışı sigorta sektörü deneyimi kapsamında, “satış ve pazarlama”, “hasar”, “underwriting” ve “iç denetim” birimlerinde “değişim yönetimi” ağırlıklı yöneticilik yapan Tuncay, çalışma hayatına Garanti Bankası Teftiş Kurulu’nda başladı. 1999 yılında sektöre Garanti Sigorta’da İç Denetim Birimi Müdürü olarak adım atan Tuncay, sonrasında Oto ve Oto Dışı Hasar Departmanı Direktörü olarak görev aldı. Garanti Sigorta’nın, Eureko Sigorta’ya satışında bilfiil görev aldığı gibi sırasıyla Oto Dışı Teknik Birimler Direktörü ve Banka Sigortacılığı & Doğuş Grubu Satışlarından Sorumlu Direktör olarak görevine devam etti. 2014-2016 yılları arasında Zurich Sigorta’da Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı-CCO, 2016-2017’de Groupama Sigorta & Hayat A.Ş.’de Hasar Departmanı Genel Müdür Yardımcısı, 2017-2020 yılları arasında da Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlendi.

Kasım 2020-Şubat 2024 yılları arasında Ana Sigorta A.Ş.’nin kuruluşunda Kurucu Genel Müdür olarak görev alan Tuncay, Yönetim Kurulu üyeliği görevinin ardından; 2024 Temmuz ayı itibari ile de Doğa Sigorta’da, Satış ve Bölgelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

EĞİTİMİ: Arda Tuncay, 1990-1994 yıllarında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden Lisans derecesi ile mezun oldu. Ardından 2016-2018 yılları arasında da Kapadokya Üniversitesi, Turist Rehberliği Bölümü’nden mezun oldu.