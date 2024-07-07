Türkiye'de 200 şubesi bulunan dev kahve zincirinin iflası istendi!

Türkiye genelinde bin 200 şubesi bulunan ünlü kahve zinciri Gloria Jean's'in iflası talep edildi. İflas talebi, bir inşaat şirketi tarafından yapıldı. Ünlü markanın iflasını isteyen şirket, Gloria Jean's'in bir süre iş adamı Mehmet Dinçerler'e ait olduğunu belirtti. Ancak Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre, şirket şu anda Uğur Bıkım'a ait görünüyor.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan dosyaya göre, iflas talepli dava inşaat şirketi City Center İnşaat Turizm ve İşletmecilik AŞ (Özyurt AŞ) tarafından açıldı. Alacaklı olduğunu iddia eden City Center, Gloria Jean's'in bağlı olduğu 6.5 milyon TL sermayeli Grup DNC Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin iflasına karar verilmesini istedi. Davanın ilk duruşması, önümüzdeki 10 Ekim sabahı yapılacak.

BİN 200 ŞUBESİ BULUNUYOR

Halk TV'nin haberine göre, büyük bir kısmı Türkiye’de olmak üzere toplamda 1.200 şubesi bulunan Gloria Jean's, iş insanı Mehmet Dinçerler’e aitti. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, geçen yıl mart ayından itibaren Uğur Bıkım'a ait olarak görünüyor.

KONKORDATO TALEBİ

Mehmet Dinçerler, kendi şirketi yanı sıra ailesine ait Hacı Sayid Baklava için de konkordato talebinde bulunmuştu.