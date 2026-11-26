Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji arayışını yurt dışına taşıdığını açıkladı. Chevron ile Gine-Bissau’da iki deniz sahasında ortaklık anlaşması imzalandığını duyuran Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin satın alma ve hisse ortaklıklarıyla uluslararası alanda daha etkin hale getirileceğini söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’ne katılarak özel oturumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefinden yenilenebilir enerji yatırımlarına, Karadeniz’deki sondaj çalışmalarından uluslararası ortaklıklara kadar birçok konuda bilgi verdi.

Türkiye’den Afrika’da enerji hamlesi! Chevron ile iki deniz sahasında ortaklık kuruldu

MİLLİ ENERJİ 2040 VİZYONUNDA ELEKTRİKLİ ARAÇ HEDEFİ

Türkiye’nin Milli Enerji 2040 vizyonunun temelinde arz güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerjide bağımsızlık hedeflerinin bulunduğunu belirten Bayraktar, dışa bağımlılığı azaltmak için elektrikleşmeye ağırlık vereceklerini ifade etti.

Türkiye’nin 2040 yılında günlük petrol talebini 500 bin varil azaltmayı hedeflediğini aktaran Bayraktar, aynı dönemde trafikte 17 ila 20 milyon elektrikli araç bulunmasının öngörüldüğünü söyledi.

Toplam araç sayısının 41 milyona ulaşmasının beklendiğini kaydeden Bayraktar, bunların en az 20 milyonunun hibrit veya elektrikli araçlardan oluşması gerektiğini belirtti. Bayraktar, önümüzdeki 14-15 yıllık dönemde elektrik alanında yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı bulunduğuna da dikkati çekti.

Türkiye’den Afrika’da enerji hamlesi! Chevron ile iki deniz sahasında ortaklık kuruldu

GÜNEŞ VE RÜZGÂR ENERJİSİNDE 175 BİN MEGAVAT HEDEFİ

Yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin hedefleri de paylaşan Bayraktar, güneş enerjisinde 25-30 bin megavat, rüzgâr enerjisinde ise 15-16 bin megavat seviyesine ulaşıldığını bildirdi. Toplam yenilenebilir enerji kapasitesini 175 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, bu kapasitenin yüzde 70'inin güneşten, yüzde 30'unun ise rüzgârdan karşılanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Rüzgâr enerjisi yatırımları kapsamında 6 bin megavatlık deniz üstü rüzgâr enerjisi kapasitesine ulaşmayı planladıklarını kaydeden Bayraktar, Milli Enerji 2040 vizyonunun yalnızca enerji üretimini değil, milli enerji sanayisinin geliştirilmesini de kapsadığını söyledi. Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bu alanda kapsamlı bir program üzerinde çalıştıklarını ve programı ilerleyen dönemde açıklayacaklarını bildirdi.

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CHEVRON İLE GİNE-BİSSAU'DA İKİ DENİZ SAHASINDA ORTAKLIK

Türkiye'nin yurt dışındaki enerji faaliyetlerini genişletmeye yönelik adımlarına da değinen Bayraktar, ABD merkezli enerji şirketi Chevron ile Gine-Bissau'da iki deniz sahasında ortaklık anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Anlaşmanın imzalarının atıldığını belirten Bayraktar, yeni iş birliklerinin de gündeme gelebileceğini söyledi. Türkiye Petrollerinin uluslararası alanda daha etkin bir oyuncu olmasını istediklerini vurgulayan Bayraktar, satın almalar ve hisse ortaklıkları yoluyla yurt dışındaki faaliyetlerin artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

KARADENİZ GAZINDA ÜRETİM 4 KATINA ÇIKACAK

Karadeniz'deki doğal gaz üretimine ilişkin takvimi de paylaşan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nda yıl sonuna kadar gazın yakılacağını açıkladı. 2028 yılında üçüncü ve son fazın tamamlanmasıyla mevcut üretimin 4 katına çıkarılacağını belirten Bayraktar, Türkiye'nin kendi sahalarından yıllık 16-17 milyar metreküp doğal gaz üretmeyi hedeflediğini söyledi. Bu miktarla 16-17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanabileceğini ifade etti.

BATI KARADENİZ'DE PETROL EMARELİ SONDAJ SÜRÜYOR

Karadeniz'deki arama çalışmalarının doğal gazla sınırlı olmadığını belirten Bayraktar, Batı Karadeniz'de petrol emaresi taşıdığı değerlendirilen bir sondajın Akçabeyli kuyusunda devam ettiğini bildirdi.

Orta ve Doğu Karadeniz'de de yeni sondaj çalışmaları için hazırlıkların tamamlandığını aktaran Bayraktar, hangi bölgelerde çalışma yürütüleceğinin belirlendiğini ve takvime uygun şekilde ilerlediklerini kaydetti.

Türkiye’den Afrika’da enerji hamlesi! Chevron ile iki deniz sahasında ortaklık kuruldu

TPAO, OMV VE OMV PETROM ARASINDA 5 YILLIK İŞ BİRLİĞİ

İstanbul'daki zirve kapsamında TPAO ile Avusturya merkezli OMV ve Romanya merkezli OMV Petrom arasında da beş yıllık Mutabakat Zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın refakatinde gerçekleştirilen imza töreninin ardından Bakan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Geçtiğimiz yıl Romanya ile kurumsal zemine taşınan temasların ve Avrupa'daki stratejik iş birliklerini geliştirme hedefinin bu anlaşmayla somutlaştığını belirten Bayraktar, mutabakat kapsamında tarafların teknik, ticari ve operasyonel yetkinliklerini bir araya getireceğini ifade etti.

TÜRKİYE VE KARADENİZ'DEKİ FIRSATLAR BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK

Anlaşmayla bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra Türkiye ve Karadeniz başta olmak üzere ortak ilgi alanına giren uluslararası kara ve deniz sahalarında petrol ve doğal gaz arama, geliştirme, üretim ve altyapı projelerindeki fırsatların birlikte değerlendirileceğini kaydeden Bayraktar, iş birliğinin TPAO'nun küresel faaliyetlerini genişletmesini ve Türkiye'nin enerji arz çeşitliliğini artırmasını hedeflediğini belirtti.

Bayraktar, söz konusu adımın bölgesel enerji güvenliğine katkı sunacağını ifade ederek anlaşmanın Türkiye ve tüm taraflar için hayırlı olmasını diledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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