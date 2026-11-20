Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan karasularında sismik veri toplayacak olan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için Karaçi Limanında düzenlenen karşılama törenine katıldı. Çalışmaların 52 gün süreceğini duyuran Bayraktar, 3 ayrı madencilik anlaşmasına da imza atıldığını duyurdu. Bir de müjde veren Bakan, "Yılbaşından önce inşallah yeni bir ülkeyle petrol anlaşmasını milletimize duyururuz" dedi.

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Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalararası görevin ardından ikinci yurt dışı operasyonunu gerçekleştireceği Pakistan’a ulaştı. Karaçi Limanına yanaşan gemi için bir karşılama töreni düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın iştirak ettiği törene Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik de katıldı.

"KÖKLÜ KARDEŞLİK BAĞLARI OLAN İKİ MİLLETİZ"

Karaçi’de Türkiye ile Pakistan arasındaki enerji ilişkilerinde tarihî bir ana tanıklık ettiklerini ve yeni bir dönemin ilk somut adımını attıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, “Biz, ortak değerleri ve köklü kardeşlik bağları olan iki milletiz. Devletlerimiz arasındaki bu güçlü bağ, asırlara uzanan ortak tarihimizden ve halklarımızın birbirine duyduğu samimi muhabbetten besleniyor. Bugün, dostluğumuzu daha da ileriye taşıyacak ve iki ülkenin enerji geleceğini şekillendirecek tarihî bir adım atmak üzere bir araya geldik.” dedi.

ÇALIŞMALAR 52 GÜN SÜRECEK

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin İndus ve Makran havzalarının derinliklerindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için Pakistan’a geldiğine işaret eden Bakan Bayraktar, geçen yıl İslamabad’da imzaladıkları anlaşmaların ardından, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan’ın önde gelen millî enerji şirketleri OGDCL, PPL ve Mari Energies arasında güçlü bir ortaklık kurulduğunu belirterek, “Bu ortaklığı sahaya taşıdık. Üçü denizde, ikisi karada olmak üzere toplam beş blokta ruhsatlandırma süreçlerini tamamladık ve saha çalışmalarına başladık. TPAO, Oruç Reis ile İndus C Bloku’nda 670 kilometrekarelik bir alanda üç boyutlu sismik veri toplayacak. Bu çalışmanın yaklaşık iki ay, yani 52 gün sürmesini öngörüyoruz.” bilgisini verdi.

Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: Yılbaşından önce petrol anlaşması duyurabiliriz

Bakan Bayraktar, “Toplayacağımız veriler ışığında belirleyeceğimiz sahalarda inşallah gelecek yıl sondaj çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Gayretlerimizin, ülkelerimizin kalkınmasına katkı sağlayacak keşiflerle sonuçlanmasını temenni ediyorum.” ifadelerini de kullandı.

"YAKINDA YENİ BİR PETROL ANLAŞMASINI DUYURMAK İSTİYORUZ"

Öte yandan CNN Türk'e de özel açıklamalarda bulunan Bayraktar, "Yakında inşallah yeni bir petrol anlaşmasını, yeni bir ülkede milletimize duyururuz. Bunun için uğraşıyoruz. Yılbaşından önce bunu bitirmeye gayret edeceğiz” dedi.

Görüşmelerin son aşamada olduğunu söyleyen Bakan, anlaşmanın yapılacağı ülkenin ismini müzakereler tamamlanmadan açıklamak istemediğini belirtti.

Bayraktar ayrıca bu ülkeyle ilk kez böyle bir anlaşma yapılacağını duyurdu.

Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: Yılbaşından önce petrol anlaşması duyurabiliriz

"AYNI BAŞARIYI PAKİSTAN’DA DA ELDE ETMEK İSTİYORUZ"

Dünyanın petrol ve doğal gaz piyasalarında tarihin en büyük arz sarsıntısını yaşadığı bir dönemde Pakistan’da yürüttükleri çalışmaların çok daha stratejik bir önem taşıdığını ifade eden Bakan Bayraktar, “Pakistan’da karada ve denizde yürüteceğimiz çalışmalar, ülkelerimizin enerji arz güvenliğini doğrudan güçlendirecek ve halklarımızın refahına katkı sağlayacak. Kendi denizlerimizde hidrokarbon keşfedip üretime başladığımız gibi, aynı başarıyı Pakistan’da da elde etmek istiyoruz.” dedi.

"DOSTLUĞU DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ"

2020 yılında Karadeniz’deki en büyük doğal gaz rezervini keşfettiklerini anımsatan Bakan Bayraktar, “Bugün bu sahalardan günde yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gaz üretiyor ve yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılıyoruz. 2028 yılında günlük üretimimizi yaklaşık 40 milyon metreküpe çıkararak 16 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağız. Bu çalışmalarda kazandığımız tecrübeyi ve mühendislik yetkinliğimizi Pakistanlı kardeşlerimizin hizmetine sunmak üzere buraya getirdik. Türkiye olarak, burada yürüttüğümüz çalışmaların iki millet arasındaki köklü dostluğu daha da güçlendireceğine yürekten inanıyoruz.” dedi.

Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: Yılbaşından önce petrol anlaşması duyurabiliriz

YENİ İŞ BİRLİKLERİNE AÇIĞIZ

Bugüne kadar attıkları adımların üzerine yenilerini eklemeleri gerektiğini söyleyen Bakan Bayraktar, Türkiye ile Pakistan arasında enerji ve madencilik alanlarında çok geniş bir iş birliği potansiyeli olduğunu belirterek, “Bugün millî madencilik şirketlerimiz ve kurumlarımız arasında yeni anlaşmaların imzalanmasına da tanıklık edeceğiz. Bu anlaşmalar, çok daha kapsamlı bir ortaklığa doğru attığımız bir başka adımı teşkil ediyor. Önümüzde değerlendirebileceğimiz pek çok fırsat var. Bu fırsatları birlikte hayata geçirmek için çalışmalıyız. Bütün kurumlarımızla yeni iş birliklerine açığız.” dedi. Bakan Bayraktar, sözlerini “Yaşasın Pakistan! Yaşasın Türkiye! Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu!” diyerek bitirdi.

3 AYRI MADENCİLİK ANLAŞMASI

Törenin ardından Bakan Bayraktar’ın riyasetinde Türkiye ile Pakistan arasında 3 ayrı madencilik anlaşması da imza altına alındı.

Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: Yılbaşından önce petrol anlaşması duyurabiliriz

MTAIC, 3 SAHADA MADEN ARAYACAK

Bu kapsamda, Türkiye’nin iki büyük madencilik kuruluşu MTA ve ETİ MADEN ortaklığı ile kurulan MTAIC ile Pakistan’ın madencilik kuruluşları Pakistanlı Mari Energies Minerals ve Pakistan Mineral Development Corporation (PMDC) arasında iki ayrı ortak girişim anlaşması imzalandı. Bu anlaşmalar kapsamında MTAIC; Pakistan’da ikisi bakır-altın, biri antimon olmak üzere üç sahada maden arama çalışmalarına başlayacak.

ÜÇLÜ MUTABAKAT

Ayrıca MTA Genel Müdürlüğü, MTAIC ve Pakistan Jeoloji Araştırmaları Kurumu arasında üçlü bir Mutabakat Zaptı da imzalandı. Bu mutabakatla; jeoloji ve maden arama alanlarında teknik bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve aynı zamanda ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor. Arama çalışmalarından olumlu sonuç alınan sahalarda teknik bilgi ve tecrübe paylaşımıyla iş birliğinin derinleştirilmesiyle maden işletmeciliğinden cevher işlemeye ve nihai ürün üretimine kadar uzanan bir sürecin birlikte yürütülmesi amaçlanıyor.

Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: Yılbaşından önce petrol anlaşması duyurabiliriz

TEDARİK KAYNAKLARININ ÇEŞİTLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Bu sayede Pakistan’da yeni istihdam alanları oluşturulması, yerel katma değerin yükseltilmesi ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlanması amaçlanırken, Türkiye açısından ise başta antimon olmak üzere kritik minerallerde tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve madencilik sektörünün uluslararası proje geliştirme kapasitesinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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