Türkiye’nin “ayakkabıcılık” eğitimi verilen tek okulu! Meslek liselilerden ekonomiye ayak izi

Türkiye’nin “ayakkabıcılık” eğitimi verilen tek okulu olan TASEV Ayakkabı ile Seraciye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ayakkabının tasarımından imalatına kadar her şey öğrencilere aktarılıyor.

ESMA ALTIN ANKARA - TASEV Ayakkabı ile Seraciye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye’nin ilk ve tek ayakkabı üreten meslek lisesi. Okulda ayakkabının tasarımından imalatına kadar her şey önce teorik olarak öğrencilere aktarılıyor, sonra atölyelerde tezgâh başına geçen öğrenciler, ayakkabı imalatını gerçekleştiriyor.

Ayakkabı tasarım, kalıp ve testini kapsayan “ayakkabı modelistliği” ile saya kesim-dikim, monta ve yine testini içeren “ayakkabı üretimi” olmak üzere iki bölümde eğitim sunuluyor. Öğrenciler, yaptıkları ayakkabıları ise Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi öğrenciler ile doğal afet mağduru çocuklara gönderiyor. Okul, her yıl ayakkabı sektörünün nabzının attığı uluslararası dört fuara da katılarak adını duyuruyor.

Öğrencilerin ürünleri yurt dışı pazarlarda da sergilenerek hem tanınma hem de iletişim becerisi kazanmalarına imkân tanınıyor. AB Erasmus+ projeleri kapsamında yurt dışına da gönderilen öğrenciler, dünya trendlerini de yakından görme fırsatı yakalıyor.