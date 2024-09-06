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Türkiye'nin beyaz eşya devi iki fabrikasını kapatıyor! Yüzlerce kişi işsiz kalacak

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Türkiye&#039;nin beyaz eşya devi iki fabrikasını kapatıyor! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin beyaz eşya devi Arçelik, Avrupa'da hedeflediği verimi alamadı. Koç Grubu şirketi Polonya'daki iki üretim tesisini kapatma kararı alırken, tesislerde çalışan yaklaşık 1800 kişi işsiz kalacak.

Arçelik, Polonya Lodz'daki çamaşır kurutma makinesi ve pişirici cihazlar işletmesi ve plastik yan sanayi işletmesi ile Wroclaw'da bulunan buzdolabı işletmesinde verimsizlik nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulmasına ve bu tesislerin kapatılmasına karar verdi. 

Türkiye'nin beyaz eşya devi iki fabrikasını kapatıyor! Yüzlerce kişi işsiz kalacak - 1. Resim

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI 

Arçelik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'da (KAP) gönderilen açıklamada, "Arçelik'in Avrupa faaliyetlerinde hedeflenen sinerjilerin gerçekleştirilmesine yönelik yapılan analizler sonucunda, üretim tesislerinden Polonya Lodz'da bulunan çamaşır kurutma makinesi ve pişirici cihazlar işletmesi ve plastik yan sanayi işletmesi ile Wroclaw'da bulunan buzdolabı işletmesinde verimsizlik nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulmasına ve söz konusu üretim tesislerinin kapatılmasına karar verilmiş olup, 2025'in ilk yarısına kadar üretim faaliyetlerinin sona ermesi hedeflenmektedir." denildi.

Türkiye'nin beyaz eşya devi iki fabrikasını kapatıyor! Yüzlerce kişi işsiz kalacak - 2. Resim

İşletmelerin kapasite kullanımlarının, şirketin sahipliğinde olan diğer işletmelere kaydırılmasının planlandığı ve söz konusu tesis kapanışlarının konsolide seviyede ciro kaybına neden olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, kapanış nedeniyle gündeme gelebilecek tek seferlik giderlerin ise netleştiğinde kamuya açıklanacak finansal tablolardan takip edilebileceği belirtildi.

1800 KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Fabrikaların kapatılması sonucu 1800 kişinin de işten çıkartılacağı belirtilen açıklamada; işçilerin ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarını belirlemek için sendika ile görüşüleceği ifade edildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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