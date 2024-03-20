Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin en büyük güneş santralinde start verildi

Türkiye'nin en büyük güneş santralinde start verildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin en büyük güneş santralinde start verildi

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali (GES) projesinde elektrik üretimi başladı. Yeni proje ile enerji birim fiyatlarındaki yüksek maliyetlerin azalmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, kamu eliyle enerji birim fiyatlarındaki yüksek maliyetleri azaltma hedefiyle tamamladığı Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali (GES) projesi elektrik üretmeye başladı. 45 KW üretim gücüne sahip GES, güneş enerjisinden yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek. 850 dönüm alan üzerine kurulan GES projesi kapsamında sahaya 121 enerji nakil hattı direği dikilirken, 6 bin 600 metre uzunluğunda orta gerilim kablosu çekildi. Alana toplam 125 bin 901 adet güneş paneli monte edildi. Yapımı tamamlanan GES, geçen hafta itibariyle elektrik üretimine başladı. Üretilen elektrik, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ana sistemine aktarılıyor. 45 KW üretim gücüne sahip GES güneş enerjisinden yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek.

YILDA 250 MİLYON TASARRUF HEDEFİ

Büyükşehir Belediyesi’nin SASKİ kanalizasyon terfi merkezleri, içme suyu arıtma tesisleri, hafif raylı sistem tramvayları, beton santralleri, konkasör tesisleri başta olmak üzere birçok tesisinin orta düzeyde tükettiği elektrik maliyetlerini büyük oranda düşürecek GES projesi, elektrikli otobüslerin enerji tüketimi ihtiyacını da karşılayacak. Proje, kurum bütçesine yılda yaklaşık 250 milyon TL tasarruf sağlayacak. Projenin kurum bütçesine sağlayacağı katkılarla yaklaşık 4 yılda kendini amorti edeceği belirtildi. Proje kapsamında 22 Şubat 2023’te yüklenici firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra Projelendirme ve fizibilite çalışmalarının ardından Haziran 2023’te sahada çalışmalara başlandı.

Türkiye'nin en büyük güneş santralinde start verildi - 1. Resim

"ÇEVRECİ BİR BELEDİYEYİZ"

Ladik’te faaliyete geçen GES projesinin önemini anlatan Samsun Büyükşehir Belediye Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey, “45 MW’lık tesisimizde enerji üretimine başladık. Yıllık yaklaşık 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek. Bu 36 bin hanenin enerjisinin üretilmesi demek. Alan yerli ve mili üretim olan 125 bin 901 adet güneş paneli ile kaplandı. Paneller güneşin açısına göre yön değiştiren bir hareketli sisteme sahip. Bu da bize diğer sabit sistemlere göre yüzde 15-20 arasında daha fazla üretim yapma imkanı sağlayacak. GES projemiz ile yapılan tasarrufla kurum bütçemize yılda yaklaşık 250 milyon liralık bir kazanım sağlanacak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci bir belediyeyiz. Ciddi oranda çevreye duyarlı özel çalışmalarımız var. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen bir vizyon içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunu en önemli ve büyük örneklerinden birisi de hayata geçirdiğimiz GES projeleridir” dedi.

KÖMÜR KULLANIMI AZALACAK

Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey şunları söyledi:

"GES projemiz ile yılda 43 bin ton karbondioksit salınımının önüne geçmiş oluyoruz. Eğer bu tesis olmasaydı bu enerjiyi karşılamak için yılda 13 bin ton kömür kullanmak zorunda kalınacaktık. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak burada ciddi anlamda kentimize katma değer sağlayacak bir yatırımı gerçekleştirdik. Burada ürettiğimiz enerjiyi doğrudan biz vermiyoruz. Burada ürettiğimiz elektriği biz Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin sistemine devrediyoruz. Direk enerji olarak bu sisteme dahil oluyor. Biz de kendi diğer tesislerimizde tükettiğimiz enerji ile ürettiğimiz eklektiği mahsuplaşıyoruz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kimse bilmiyor: Adana karpuz üretiminde Türkiye'de birinci oldu - EkonomiKimse bilmiyor: Adana karpuz üretiminde Türkiye'de birinci olduAnkara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresi 35 dakika daha kısalıyor - EkonomiSeyahat süresi 35 dakika daha kısalıyorAK Parti'den emekli zammı açıklaması: Beklentilerin farkındayız, çalışmalarımız sürüyor - EkonomiAK Parti'den emekli zammı açıklamasıTürkiye'nin kredi risk primi son 4 ayın zirvesinde - EkonomiTürkiye'nin kredi risk primi son 4 ayın zirvesindeTHY personeline yüzde 64 zam - EkonomiTHY personeline büyük zam!Pazarlarda Ramazan tarifesi! 250 TL indirim hesabı çıktı - Ekonomi250 TL indirim hesabı çıktıMerkez Bankası Mart 2024 faiz kararı ne olur? Artar mı, düşer mi? İşte ekonomistlerin yorumları - EkonomiTüm gözler Merkez'in faiz kararında!Emeklilere yüzde 20 indirim geliyor! Dar gelirliler için müjde verildi - EkonomiEmeklilere yüzde 20 indirim geliyor! Dar gelirliler için müjde verildiEmeklilere yeni vaat: Ulaşımda ve su faturalarında yüzde 25 indirim - EkonomiEmeklilere yeni vaat: Ulaşımda ve su faturalarında yüzde 25 indirimTÜPRAŞ 2024 temettü geçmişi ve tarihi! Ne zaman, kaç TL ödeyecek? - EkonomiTÜPRAŞ 2024 temettü tarihi!
Sonraki Haber Yükleniyor...