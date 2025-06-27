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Türkiye'nin her yerinden alıcısı hazır! "En kalitelisi" deyip teşekkür etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye&#039;nin her yerinden alıcısı hazır! &quot;En kalitelisi&quot; deyip teşekkür etti
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de bamya üretiminde ilk sırada bulunan Osmaniye'de hasat dönemi başladı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bamyanın en kalitelisi Osmaniye'mizde yetiştiriliyor. Çiftçilere emeklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Türkiye'de bamya üretiminde önemli bir yeri olan Osmaniye'de hasat başladı.

Türkiye'nin her yerinden alıcısı hazır!

Osmaniye Cevdetiye beldesinde bamya hasadı nedeniyle gerçekleştirilen hasat programına, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş katılım sağladı.

Türkiye'nin her yerinden alıcısı hazır!

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLİNE GÖNDERİLİYOR

Türkiye'de bamya üretimi yapılan şehirlerde ilk sırada yer Osmaniye'den, yemeklik olarak Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Türkiye'nin her yerinden alıcısı hazır!

Hasat programının ardından konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz şunları söyledi:

"EN KALİTELİSİ"

"2 bin 917 dekar alanda yılda 5 bin 600 ton bamya üretimi gerçekleştiriyoruz. Bamyanın en kalitelisi Osmaniye'mizde yetiştiriliyor. Başta çevre iller olmak üzere ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Çiftçilere emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Tüm üreticilerimize bereketli, bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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