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Türkiye'nin kredi risk primi son 4 ayın zirvesinde

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Türkiye&#039;nin kredi risk primi son 4 ayın zirvesinde

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından düşüşe geçen kredi risk primi yeniden yükselmeye başladı. Yukarı yönlü ivmede Aralık ayından bu yana yeni bir eşik aşıldı.

Türkiye'nin kredi risk primi yabancıların yatırım yapaken araştırdığı göstergeler arasında yer alıyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) günlük olarak 19 baz puan artışla Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 341 baz puana geldi. 

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin risk primi geçen sene yaşanan seçim sürecinin ardından seçim öncesinde bulunduğu 700 baz puanı test ederek Aralık ayında 300 baz puanın altına gerilemişti.

Türkiye'de son dönemde yabancı yatırımcıların portföy çıkışı yaptıkları görülürken, Fitch'ten ise bir not artışı kararı gelmişti. Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı. Notun yükselmesinin Haziran 2023’ten beri uygulanan ve para politikasında önden yüklemeli sıkılaşma da dahil politikaların etkinliğini, makroekonomik ve dış kırılganlıklardaki azalmayı yansıttığı belirtilmişti.

Açıklamada, Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki belirgin düşüşle tutarlı olması ve daha düşük cari açık ile daha güçlü likidite tamponları açısından dış kırılganlıkların azalmaya devam etmesi yönündeki beklentisini yansıttığı aktarılmıştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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