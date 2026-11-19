Ankara’nın, temiz enerji için elektrifikasyon oranının yüzde 35’e çıkarılması teklifine 75 ülke destek açıklaması yaptı. Avrupa Birliği de teklife onay verdi.

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Türkiye’nin COP31 Başkanlığı kapsamında açıkladığı elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını 2035’e kadar yüzde 35’e (35x35) yükseltme hedefini destekleyen ülke sayısı 75’e çıkarken, 94 kurum ve kuruluş da bu girişime destek veriyor.

Bu ülkeler arasında Almanya, İngiltere, Norveç, Güney Kore, İspanya, Japonya, Danimarka, Kanada ve Kırgızistan yer alıyor. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da AB’nin söz konusu hedefi onayladığını bildirdi. COP31’de, küresel elektrifikasyon oranının mevcut yüzde 22 seviyelerinden yüzde 35’e çıkarılmasıyla temiz enerji dönüşümünün hızlandırılması hedefleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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