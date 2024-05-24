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Türkiye'ye turist akını! İlk çeyrekte 13 milyona yakın giriş yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;ye turist akını! İlk çeyrekte 13 milyona yakın giriş yapıldı
Türkiye, Turizm, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Turistlerin Türkiye akını 2024 yılında da devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ocak-Nisan döneminde toplamda 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçinin ülkeye geldiğini açıkladı.

Türkiye'ye 2024 yılının ilk çeyreğinde gelen turist sayısı açıklandı. Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplamda 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladı.

Cennet köşelere sahip olan Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplamda 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görsele, "Türkiye, 2024’ün ilk dört ayında 12 milyon 959 ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 11,75 artış gerçekleşti." notu düşüldü.

Türkiye'ye turist akını! İlk çeyrekte 13 milyona yakın giriş yapıldı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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