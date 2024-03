Türkiye’ye yabancı para akışı hızlanacak! 12 yıl aradan sonra ilk not artışı

Haziran 2023’ten bu yana uygulanan ekonomik politikalar meyvelerini verdi. Fitch 12 yıl aradan sonra Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya, not görünümünü de “durağan”dan “pozitif”e çıkardı. Bakan Mehmet Şimşek not artışının devamının geleceğini söyledi.

Ekonomi yönetiminin parasal sıkılaştırma ve makro ihtiyati tedbirleri meyvelerini verdi. Fitch Ratings 12 yıl aradan sonra Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya yükseltirken, not görünümünü “durağan”dan “pozitif”e çıkardı. Not artışı ile birlikte Türkiye’ye yabancı para akışının artması bekleniyor.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, söz konusu not artırımında sıkılaştırmasının önden yüklemeli ve Haziran 2023’ten bu yana uygulanan politikalara olan güvenin etkili olduğu bildirildi. Enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığı belirtilen açıklamada, bu durumun daha olumlu dış finansman şartları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığını yansıması olduğu kaydedildi.

“YEREL SEÇİMLER ETKİLEMEZ”

Açıklamada, pozitif görünümün ise Fitch’in Türkiye’nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki belirgin düşüşle tutarlı olması ve daha düşük cari açık ile daha güçlü likidite tamponları açısından dış kırılganlıkların azalmaya devam etmesi yönündeki beklentisini yansıttığı aktarıldı. Açıklamada, mart ayındaki yerel seçimlerde politika değişikliğine gidilmesinin beklenmediği ifade edildi. Fitch Ratings, 8 Eylül 2023’te Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yılın ardından “negatif”ten “durağan”a çıkarmıştı. Fitch’in takvimine göre Türkiye’ye ilişkin bir sonraki değerlendirmenin 6 Eylül’de yapılması planlanıyor.

ŞİMŞEK: DEVAMI GELECEK

Not artışını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir” dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Türkiye’nin kredi notunun daha da yükselmesi için yerli ve millî ticaret erbabıyla, ihracatın artırılıp ithalatın azaltılması ve cari açığın düşürülmesi hedefine her geçen gün daha da yaklaştıklarını söyledi.

HAK EDİLMİŞ BİR ARTIŞ

Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash: Kredi notunun yükselmesi hak edilmiş bir artış.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Not artışları ve not görünümü revizyonları, Türkiye’nin hak ettiğinin hâlâ çok gerisinde olsa da mücadeleye katkı verecek, Fitch’i diğerleri takip edecektir. Türkiye’nin dış yatırım çekmesine olumlu etki yapacaktır.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: Türkiye, ekonomideki rota değişikliğiyle birlikte mali sıkılaştırmayı temel alarak açıkça mesajlarını vermiş, bu yönde atılan adımlar ve kararlı bir duruş sağlanması da güven ekonomisini doğurmuştur.