İkinci yerli elektrikli otomobil yollara çıkıyor! Very good yatırım

Fabrika için yer arayışını sürdüren Evry firması ilk etapta yılda 10 bin Very model elektrikli araç üretimi gerçekleştirecek. Dünya markası olma hedefiyle yola çıkan Very, 150 adetlik ihracat için de el sıkıştı.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Togg’un ardından Türkiye’nin ikinci yerli otomobili elektrikli Very, yollara çıkmak için gün sayıyor. Dört farklı Very modeliyle şimdiden 150 adet sipariş alan Evry, fabrika yatırımı için de düğmeye basıyor. Evry kurucu ortağı Yosun Karasu yerli otomobil için bir yıl önce çalışmalara başladıklarını belirterek “Firmamızda transmisyon, elektrik motoru, batarya paketi, elektronik kartlar, şarj kontrol üniteleri, araç yazılımı ve mobil yazılımlar geliştiriyoruz.

Otomotiv meraklısı dört girişimci elektrikli araçlarla ilgili teknoloji geliştirmek, inovatif ürünler üretmek ve Türkiye’den bir dünya markası çıkarabilmek hedefiyle bir araya geldik. 2023 Kasım ayında ilk defa Bursa Go Green Fuarı’nda lanse edilen Very markalı araçlarımızın ilk üretimleri 2024 sonunda yollarda olacak. Birinci yılımıza 4 araç, 1 AGV ve birçok proje ile girmeyi başardık. Yılda 10.000 araç üretmek için yatırım planlama aşamasındayız. Fabrika sürecine geçene kadar ara dönem üretimi yapabileceğimiz 1.000 araç kapasiteli bir alan konusunda anlaşma yapmak üzereyiz” dedi.

Very’nin kendi sınıfından çok öte özelliklere sahip olduğunu ifade eden Karasu şu bilgileri verdi: Araçtan araca şarj, DC şarj, 350 km’ye kadar menzil, 90 km/h sınıf limiti hız sınırı, 33 kWh’e kadar batarya paketi seçeneği, dikişsiz vites geçişi imkânı, kontrol edilebilir 4x4 imkânı, ısıtmalı ve masajlı koltuklar, multimedya, araç içi eğlence sistemi, özelleştirilebilir sürüş ekranı ile eşsiz bir deneyim sunuyor. Very markalı araçlarımın tümünde yer alan batarya paketleri yerli üretim. Araçlarda 400 voltluk elektrik motoru, iki kademeli dişli kutusu yer alıyor.

77 ÜLKEYE İHRACAT HEDEFİ

Araç sertifikasyonunun Avrupa Birliği dâhil 77 ülkeye ihracatı kapsayacak şekilde devam ettiğini dile getiren Karasu “Bununla birlikte ihracat anlamında ilk siparişimizi Türki Cumhuriyetler’den aldık. Araçların ilk üretimlerinden 150 adetlik kısmı bu bölgeye satılacak. 2024 yılı için temel gündemlerimizin başında fabrika geliyor. Bu noktada fabrika yatırımı konusuna ön çalışmalarımızı tamamladık. 2024 -2025 yıllarını geçici üretim alanlarımızı kullanarak verimli geçirmeyi hedefliyoruz. Yıl içinde de fabrika yatırımlarımızı tamamlayarak geniş üretim bantlarımızı oluşturmayı amaçlıyoruz. Yerli elektrikli araçlarla küresel pazarda pay sahibi olmayı hedefliyoruz. Elektrikli araçların teknik altyapı ve teknolojilerini geliştirip ihraç etmeyi hedefliyoruz” dedi.