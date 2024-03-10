Ramazan sofrası 80 milyar lira
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Seçim davetleri ve iftarlar, rekorlar kıran hazır yemek sektörünün iştahını daha da kabarttı. YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, siyasi partilerin iftar ve benzeri programları için siparişlerin alınmaya başladığını açıkladı. Ramazanda pazarda yaşanan sıkıntının bu sene partilerin iftar davetleri ile aşılacağını belirten Bozdağ “80 milyar liralık bir gelir bekliyoruz” dedi.
Hazır yemek sektörü, ramazana denk gelen yerel seçim çalışmalarını sürdüren siyasi partilerin iftar programlarının da etkisiyle pazarda büyüme tahmin ediyor.
Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı (YESİDEF) Hüseyin Bozdağ, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin son 10 gününün ramazan ayıyla çakıştığını söyledi. Siyasi partilerin iftar ve benzeri programlar gerçekleştireceğini dile getiren Bozdağ, bu nedenle ramazanda sektörde hareketlilik beklediklerini bildirdi.
Bozdağ “Ramazan boyunca 80 milyar lira gastronomi, restoran ve endüstriyel yemek sektörlerinde artış olacağını öngörüyoruz” dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi