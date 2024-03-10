Ramazan sofrası 80 milyar lira

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Mart 2024 03:49 - Güncelleme: 10 Mart 2024 03:50 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Seçim davetleri ve iftarlar, rekorlar kıran hazır yemek sektörünün iştahını daha da kabarttı. YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, siyasi partilerin iftar ve benzeri programları için siparişlerin alınmaya başladığını açıkladı. Ramazanda pazarda yaşanan sıkıntının bu sene partilerin iftar davetleri ile aşılacağını belirten Bozdağ “80 milyar liralık bir gelir bekliyoruz” dedi.