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Hindistan'ı heyelan vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kayıp var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel baskını ve heyelan sonrasında yaklaşık 100 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, dün eyaletin Dharali bölgesinde aniden bastıran sağanağın yol açtığı sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 100 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Yetkililer, 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan afetin "ciddi" seviyede olduğunu belirterek, 100'e yakın kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Hindistan'ı heyelan vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kayıp var - 1. Resim

9 ORDU PERSONELİ DE KAYIP

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye gönderilen 11 ordu personelinin de kaybolduğunu aktaran yetkililer, bunlardan 2'sinin sonradan kurtarıldığını kaydetti.

Hindistan'ı heyelan vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kayıp var - 2. Resim

Yetkililer, sel baskınında evlerin ve konaklama yerlerinin yıkıldığını, eyaletteki birçok bölgede eğitime ara verildiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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