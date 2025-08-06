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Akvaryumda facia! Dev ahtapot 6 yaşındaki çocuğun kolunu kaptı, o anlar sosyal medyayı salladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Akvaryumda facia! Dev ahtapot 6 yaşındaki çocuğun kolunu kaptı, o anlar sosyal medyayı salladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan San Antonio Akvaryumu’nda bakılan dev bir ahtapot, 6 yaşındaki çocuğu kolundan yakaladı. Çocuğun annesi o anları saniye saniye kaydederken, paylaşım sosyal medyada binlerce kez tıklandı.  

ABD’deki San Antonio Akvaryumu, 14 Temmuz’da korku dolu anlara sahne oldu. 6 yaşındaki Leo Taryn, annesi ile gittiği akvaryumda kabusu yaşadı. 

Akvaryumda facia! Dev ahtapot 6 yaşındaki çocuğun kolunu kaptı, o anlar sosyal medyayı salladı - 1. Resim

BİRDEN KOLUNA YAPIŞTI

O anlar Leo'nun annesinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cam fanus içindeki Pasifik ahtapotunu inceledikleri sırada hayvanın, Leo’nun koluna yapıştığı görülüyor. Küçük çocuk panikleyerek ''Anne, beni bırakmıyor'' diye bağırıyor. 

Akvaryumda facia! Dev ahtapot 6 yaşındaki çocuğun kolunu kaptı, o anlar sosyal medyayı salladı - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edilirken, çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. NBC News’in haberine göre, Uzman biyolog Meg Mindlin ahtapotların vantuzlarını çevrelerini keşfetmek ve tat almak için kullandığını belirterek bu tür temasların hayvanlar için doğal olduğunu söyledi.

BİLEĞİNDEN KOLTUK ALTINA KADAR UZANIYOR

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan çocuğun annesi Leo’nun, bileğinden koltuk altına kadar uzanan vantuz izlerini göstererek olay öncesi herhangi bir uyarı almadığını vurguladı.

Leo’nun sakin kalabildiğini ama başka çocuklar için durumun daha tehlikeli olabileceğini belirten Taryn, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini savundu. Akvaryum yönetiminden hayvanlarla temas sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerinin açıklanmasını talep eden anne, henüz geri dönüş alamadı.

Akvaryumda facia! Dev ahtapot 6 yaşındaki çocuğun kolunu kaptı, o anlar sosyal medyayı salladı - 3. Resim

Olayın ardından açıklamalarda bulunan San Antonio Akvaryumu, morlukların zararsız olduğunu ve 7 ila 14 gün içinde geçeceğini söyledi. Yetkililer, Taryn’in yaşadıklarıyla ilgili doğrudan bir açıklama yapmazken, basından gelen sorulara da cevap vermedi. 
Olaya ilişkin incelemeler sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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