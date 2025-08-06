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Araç sahipleri müjde! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta büyük indirim geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Petrol Fiyatı, Akaryakıt, İndirim, Motorin, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıta büyük bir indirim geliyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında düşüş olacak. İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta 72 dolar seviyesinde bulunan brent petrolün varil fiyatı yeni haftada 70 doların altına indi. Petrol fiyatları 67 dolara kadar gerilerken, bu gelişme akaryakıta indirim olarak yansıdı. 

MOTORİNE İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1 lira 77 kuruş indirim gelecek.  Motorinin litre fiyatı 52 lira seviyelerine inecek. Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Araç sahipleri müjde! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta büyük indirim geliyor - 1. Resim

6 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa51,4653,7726,51
İstanbul Anadolu51,3153,6525,88
Ankara52,1754,6726,40
İzmir52,5055,0126,33

TÜRKİYE'DE EN PAHALI BENZİN VE MOTORİN HAKKARİ'DE 

6 Ağustos itibarıyla Türkiye'de en pahalı benzin ve motorin Hakkari'de satılıyor. 1 Ağustos itibarıyla Hakkari'de benzinin litresi 53,64 liradan, motorinin litresi ise 56,17 liradan satılıyor. İndirimin ardından Hakkari'de motorinin fiyatı 54 lira seviyesine inecek. 

Araç sahipleri müjde! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta büyük indirim geliyor - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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