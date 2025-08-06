Araç sahipleri müjde! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta büyük indirim geliyor

Geçtiğimiz hafta 72 dolar seviyesinde bulunan brent petrolün varil fiyatı yeni haftada 70 doların altına indi. Petrol fiyatları 67 dolara kadar gerilerken, bu gelişme akaryakıta indirim olarak yansıdı.

MOTORİNE İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1 lira 77 kuruş indirim gelecek. Motorinin litre fiyatı 52 lira seviyelerine inecek. Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

6 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 51,46 53,77 26,51 İstanbul Anadolu 51,31 53,65 25,88 Ankara 52,17 54,67 26,40 İzmir 52,50 55,01 26,33

TÜRKİYE'DE EN PAHALI BENZİN VE MOTORİN HAKKARİ'DE

6 Ağustos itibarıyla Türkiye'de en pahalı benzin ve motorin Hakkari'de satılıyor. 1 Ağustos itibarıyla Hakkari'de benzinin litresi 53,64 liradan, motorinin litresi ise 56,17 liradan satılıyor. İndirimin ardından Hakkari'de motorinin fiyatı 54 lira seviyesine inecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.