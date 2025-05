Türkiye’ye yatırım için sıraya girdiler! Çinli Yongjin, Yalova’da 257 milyon dolarlık çelik tesisi kuracak

Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Arslan Küçükemre, Çinli Yongjin’in Yalova’ya 257 milyon dolar yatırım kararı aldığını belirterek “Yılda 400 bin ton soğuk haddelenmiş çelik sac ve şerit üretebilecek yeni bir fabrika kuruyorlar. Çinli şirket burada ürettiği ürünlerle Türkiye ve Avrupa ülkelerinin talebini karşılayacak” dedi.

ÖMER TEMÜR - Türkiye, Çinli üreticilerin üssü hâline geliyor. BYD ve Chery’nin ardından Yongjin Technology Group, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde paslanmaz çelik sac ve şerit üretimi yapacağını açıkladı. Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, Yongjin’in 257 milyon dolar yatırım kararı aldığını belirterek “Bu firmanın Çin’de beş, Vietnam’da iki üretim üssü bulunuyor. Yakında Tayland’da da yeni bir tesis inşa etmeye başlamayı planlıyorlar. Şimdi de Türkiye’de yılda 400 bin ton soğuk haddelenmiş çelik sac ve şerit üretebilecek yeni bir fabrika kuruyorlar. Çinli şirket burada ürettiği ürünlerle Türkiye ve Avrupa ülkelerinin talebini karşılayacak” dedi.

YERLİ ENTEGRE TESİSİ ŞART

Paslanmaz çeliğin mutfak araç gereçlerinden beyaz eşyaya, tekne imalatından endüstriyel makina parçalarına, santral üretiminden araba parçalarına, havacılık ve uzay sanayisinden inşaat demirlerine kadar akla gelebilecek her alanda kullanıldığını ifade eden Küçükemre, ancak 700 bin tona yakın iç talebin tamamının ithalattan karşılandığına dikkat çekti. Yerli entegre paslanmaz çelik üretimi ile yılda 2 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilebileceğini dile getiren Küçükemre “Toplam tüketimde dünyadaki ilk 10 ülkeden biriyiz. Paslanmaz çelik üretimi için gerekli krom ve nikel bizde var. Hurda için yurt dışı kaynaklara çok kolay ulaşabilir konumdayız. Çelik üretiminde çok ciddi tecrübemiz var, gerekli insan kaynağı mevcut, enerji altyapısı ve yenilebilir enerji kaynakları yeterli, limanlarımız ve lojistik altyapısı gayet iyi durumda. Helva yapmak için her şey müsait. Ancak entegre tesisi için 2-2,5 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç var. Bunu tek başına yapamayız. Şu ana kadar da ciddi bir adım atılmadı” diye konuştu. Küçükemre, Türkiye’de 200 bin ton üzerinde toplanan hurda paslanmaz çeliğin yurt içinde değerlendirilemediği için ihraç edildiğini, bu hurdanın da yurt içinde değerlendirilmesi hâlinde her sene 200 milyon dolarlık kaybın önüne geçilebileceğini söyledi.

EK VERGİ UYARISI

Sektöre yönelik ek gümrük vergisi ve anti damping soruşturmasını da değerlendiren Küçükemre, şöyle devam etti: Türkiye’de paslanmaz çelikte uygulanan gümrük vergisi yüzde 8’den ani bir kararla yüzde 12’ye çıkarıldı. Üstüne bir de paslanmaz çelik soğuk haddelenmiş yassı ürünler için anti damping soruşturması açıldı. Bakanlığımızın çalışma performansına göre ağustos veya eylül ayında soruşturmanın sonuçlanmasını bekliyoruz. Soruşturmanın aleyhte sonuçlanması hâlinde mutfak araç gereçlerinden beyaz eşyaya, araba parçalarından makina imalatına kadar birçok sektörde üretim ve istihdam kaybı ile fiyat artışları görebiliriz.

SURİYE'YE SATIŞLAR BAŞLADI

Suriye’nin tüm sektör için önemli bir fırsat sunduğunu söyleyen Küçükemre “Suriye kapısının açılmasıyla paslanmaz çelik ihracatı başladı. Şu anki talep daha çok tüketim malları üzerine olmasına rağmen, altyapı ve inşaat faaliyetlerinin başlamasıyla, sektörün en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülke arasına girebilir” dedi. Küçükemre, Türk satıcı ve üreticilerinin hâlihazırda, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yaptığını belirterek; bunu artırmak için dernek olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.