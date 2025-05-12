Nükleer tehdidi diplomasi önledi! Ateşkeste aslan payı Ankara'nın

Pakistan-Hindistan çatışması ‘diplomasi’ yoluyla şimdilik sona erdi. Pakistan’a desteğini açıklayan Türkiye’nin yanı sıra ABD ve S. Arabistan da ateşkes için devreye girdi. Erdoğan’ın ve Dışişleri’nin yoğun çabası netice verdi. Türkiye’den alınan Pakistan ordusuna ait İHA ve SİHA’ların Hint ordusunda yol açtığı tahribat da anlaşmada etkili oldu.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’ı bombalamasının ardından iki ülke arasında başlayan çatışmalar ve nükleer gerilim ‘diplomasi’ yoluyla aşıldı. Karşılıklı balistik füzeli saldırıların ardından kapsamlı bir savaş endişeleri artarken, diplomasinin devreye girmesiyle taraflar arasında ateşkes sağlandı. Pakistan’a açıkça desteğini ortaya koyan Ankara krizin aşılmasında önemli bir rol üstlendi.

Çatışmaların başlamasına yol açan 22 Nisan’daki terör saldırısı sonrasında iki ülke arasında gerilim yaşanırken, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Hava Korgeneral Yaşar Kadıoğlu, Pakistan’da temaslarda bulundu. Kadıoğlu’nun Pakistan temasları bölgede geniş yankı uyandırırken, 7 Mayıs’ta Hindistan tarafından yapılan saldırılarda Türk İHA-SİHA’ları ile radarların etkinliğine yönelik iddialar dünya basınında geniş yer buldu.

İTİDAL ÇAĞRISI YAPILDI

Bölgenin iki önemli nükleer gücü arasındaki anlaşmazlığı yakından izleyen Ankara taraflara itidal çağrısı yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girerek Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonla görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Pakistan ile dayanışmasını ve gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti. Bunun yanı sıra bir taraftan Dışişleri Bakanlığı, diğer taraftan da Millî Savunma Bakanlığı, Hindistan’ı sorumlu davranmaya davet etti. Pakistan’ın, terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekleyen Ankara, Hindistan’ı kınarken İslamabad’ın ‘olayın araştırılması’ tezine destek verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu süreçte Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ŞERİF’TEN TEŞEKKÜR

Nükleer savaş riski taşıyan saldırılarda ateşkesin sağlandığının açıklanmasının ardından Pakistan Başbakan Yardımcısı Muhammed İshak Dar, anlaşmaya varılmasında ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin önemli rol oynadığını açıkladı. ABD Başkan Donald Trump’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Uzun bir gecenin ardından, Hindistan ve Pakistan tam ve derhal ateşkes konusunda anlaştı. Her iki ülkeyi de sağduyu ve büyük bir zekâ gösterdikleri için tebrik ediyorum” ifadeleri kullanıldı. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Türkiye, Çin, ABD, Suudi Arabistan ve Katar’a barış çabaları için teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığı da, Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkesten memnuniyet duyduğunu açıkladı. Bakanlık, Güney Asya’da benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, kurulması gerektiğinin aşikâr olduğunu ifade etti.