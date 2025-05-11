AK Parti'den ateşkes açıklaması: "Bütün ülkelerle konuşan tek kişi Cumhurbaşkanımız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelere dair TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız barış iradesi, Türkiye'yi diplomasi merkezi yaptı. Birbiriyle konuşmayan, konuşamayan grupların ülkelerin konuştuğu tek kişi Cumhurbaşkanımız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde düzenlenecek Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki barış müzakereleri dünyanın gündemine oturdu. Kalıcı barışın sağlanması için atılan adımda gözler İstanbul'a çevrilirken AK Parti kanadından değerlendirme geldi.

TGRT Haber canlı yayınına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki ateşkese yönelik önemli açıklamalarda bulundu:

"Taraflar arasında çeşitli zamanlarda barış konusu gündeme geldi ama bu ana akım yaklaşıma dönüşmedi. Barış konusu hep cılız kaldı. Bu süreçte bir tek İstanbul'da kurulan masa hariç, birçok ülke savaşın devam etmesi gerektiğinden bahsetmeye başladılar. Daha büyük savaşa dönüşmesine dair teşvikleri gördük.

"RUSYA VE UKRAYNA İLE KONUŞAN TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Bütün bu tablo içinde başından beri sadece Türkiye, barış iradesini en güçlü şekilde savundu. Cumhurbaşkanımızın savunduğu bir şey var: Asla masadan kalkan biz olmayız.

Cumhurbaşkanımız tarafların iradesinin barış yönünde olmasını söyledi.

Rusya-Ukrayna arasında şöyle var. Rusya ve Ukrayna konuşan tek ülke Türkiye.

Normal zamanlardan geçmiyoruz. Müzakerenin gücüne vurgu yapıyor Cumhurbaşkanımız.

"TÜRKİYE DİPLOMASİ MERKEZİ"

Cumhurbaşkanımız barış iradesi, Türkiye'yi diplomasi merkezi yaptı.

Bugün üzerinde mutabık olunan tek konu Türkiye'nin hakkaniyetli bir merkez olarak öne çıkıyor.

Birbiriyle konuşmayan, konuşamayan grupların ülkelerin konuştuğu tek kişi Cumhurbaşkanımız. "

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve Türkiye’nin güvenilir adres olması öne çıkmaktadır.

İlgili Haber Türkiye ateşkes için sahaya iniyor! Avrupa liderlerinden tam destek

"DİPLOMASİNİN DIŞLANDIĞI BİR TABLO VAR"

Uluslararası alanda çatışma ve savaş kışkırtıcılığı konusunda son derece sorumsuz açıklamaların yapıldığı bir dönemdeyiz. Bir yerde barış ve çözüm isteyenlerin başka bir bölgede çatışma ve savaşı kışkırttığı ilkesizlikler çokça görülmektedir. Uluslararası kurumların etkisizleştiği ve diplomasinin çokça dışlandığı bir küresel tablo var. Uluslararası düzenin en temel sütunları sarsılmaktadır.

Bu gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye’yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir. Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de, dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir.

Cumhurbaşkanımızın sadece son birkaç ay içinde diplomatik gayret sarfettiği konular, küresel barışın sağlanması için gerekli tüm alanları kapsamaktadır"