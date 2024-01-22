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    TÜVTÜRK'ten araç muayene ücretlerine büyük zam! 6 yıllık artış dudak uçuklattı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Araç muayene ücretlerine 2017 yılından bugüne uygulanan zam oranı dudak uçuklattı. Buna göre araç muayene ücretleri, son 6 yılda yüzde 818 oranında artırıldı. Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK, ücretlerdeki artış nedeniyle sıklıkla eleştiriliyor.

    TÜVTÜRK&#039;ten araç muayene ücretlerine büyük zam! 6 yıllık artış dudak uçuklattı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Zorunlu araç muayene ücretlerinde son 6 yılda yaşanan değişim, görenleri hayrete düşürdü. Buna göre, araç muayene ücretlerini belirlemede yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK, 2017'den bu yana fiyatları yüzde 818 oranında artırdı. Araç muayene ücretlerine 2024 yılında yapılan zam oranı ise yüzde 61 oldu. Son zamla araç sahiplerinin düzenli olarak TÜVTÜRK’e yaptırmak zorunda oldukları araç muayene ücretlerinin bedeli bin 130 TL iken bu yıl bin 821 TL'ye çıktı.

    ZORUNLU ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ HER YIL ARTIYOR

    Zorunlu araç muayene ücretlerinde 2017’den bu yana yaşanan yükseliş, fahiş artışı ortaya koydu. 2017’de 198,24 TL olan araç muayene ücretleri yüzde 14’lük artışla 226,56 TL’ye yükseldi. 2019’da yüzde 23’lük artışla 279,66 TL’ye çıkarılan muayene ücretleri, 2020’de ise yüzde 22’lik artışla 342,20 TL’ye ulaştı. Araç muayene ücretleri 2021’de de yaklaşık yüzde 9’luk artışla 372.88 TL oldu. 2022’de araç muayene ücretleri yüzde 48 zamlandı ve 507.40 TL’ye çıktı.

    TÜVTÜRK'ten araç muayene ücretlerine büyük zam! 6 yıllık artış dudak uçuklattı

    2023'TE YÜZDE 222, 2024'TE YÜZDE 61 ZAM

    En yüksek artış ise geçen yıl yüzde 222 zam oranıyla gerçekleşti. 2023’te zorunlu araç muayene ücretleri 507,40 TL’den bin 130 TL'ye yükseltildi. Araç muayene ücretine 2024'te yapılan artış ise yüzde 61 oldu. Son artışla 2017’den bu yana araç muayene ücretlerindeki zam oranı yüzde 818’i aştı.

    Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkii tek kuruluş olan TÜVTÜRK, 2007'de özelleştirildi. Son dönemde TÜVTÜRK, ücretlerdeki artış nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Araç Muayene ÜcretleriTÜVTÜRKZam
    Haberler > Ekonomi > TÜVTÜRK'ten araç muayene ücretlerine büyük zam! 6 yıllık artış dudak uçuklattı
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