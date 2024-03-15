Uçuş trafiği artıyor! Bakan Uraloğlu 'rekor' deyip duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında şubatta yolcu trafiğinin arttığını, 14 milyon 748 bin 115 yolcunun ağırlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Hava yollarımızı kullanan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 gibi rekor bir artış yaşadı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklama ile havalimanlarında yolcu trafiğine ilişkin bilgi verdi. Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün şubat ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini aktardı.

Şubatta 66 bin 898'i iç hatlar, 49 bin 167'si dış hatlar olmak üzere üst geçişlerle birlikte 154 bin 308 uçak trafiğine ulaşıldığını aktaran Uraloğlu, şubatta hizmet verilen uçak trafiğinde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 gibi önemli artış olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, "Şubatta havalimanlarımızda iç hat yolcu sayısı ise 7 milyon 220 bin 127'ye, dış hatlarda 7 milyon 518 bin 213'e ulaşırken transit yolcularla yolcu sayısı 14 milyon 748 bin 115'e yükseldi. Yolcu sayımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 25,5 gibi rekor artış yaşamış oldu. Havalimanlarımızda taşınan yük ve kargo miktarı ise şubat ayında iç hatlarda 62 bin 860 ton, dış hatlarda 261 bin 920 ton olmak üzere 324 bin 780 tona ulaştı" ifadelerini kullandı.

YOLCU TRAFİĞİNDE ARTIŞ

Yılın ilk iki ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 128 bin 365, dış hatlarda ise 102 bin 391 olduğunu paylaşan Uraloğlu, üst geçişlerle 309 bin 529 uçak trafiğine ulaşıldığını belirtti.

Uraloğlu, şubat sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin geçen yıla göre yüzde 7,9 artış gösterdiğinin altını çizerek, "Havaalanlarımız iç hatlarda 14 milyon 284 bin 212, dış hatlarda ise 15 milyon 202 bin 885 yolcuya hizmet verirken, direkt transit yolcular ile 29 milyon 505 bin 779 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Hizmet verilen yolcu sayısı ise geçen yıla göre iç hatlarda yüzde 15,5 artarken dış hatlarda yüzde 17, yolcu trafiğinde ise yüzde 16,2 gibi önemli oranda artış yaşandı" bilgisini verdi.

Söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarına ilişkin de Uraloğlu, iç hatlarda 125 bin 10 ton, dış hatlarda ise 537 bin 343 ton olmak üzere 662 bin 353 tona ulaşıldığını bildirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda ise iki aylık sürede iç hatlarda 17 bin 497, dış hatlarda 61 bin 552 olmak üzere 79 bin 49 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti.

İlk iki ayda İstanbul Havalimanı’nı iç hatlarda 2 milyon 423 bin 993, dış hatlarda ise 9 milyon 352 bin 832 yolcu olmak üzere 11 milyon 776 bin 825 yolcunun kullandığını ifade eden Uraloğlu, "2024 yılı şubat sonunda hizmet verilen yolcu sayısı 2023 yıla göre yüzde 9 artış yaşadı" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise iki aylık sürede 37 bin 804 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirerek, yolcu sayısının iç hatlarda 2 milyon 930 bin 774, dış hatlarda 3 milyon 403 bin 604 olmak üzere 6 milyon 334 bin 378'e çıktığını belirtti.

Uraloğlu, şubat sonu itibarıyla iç hat yolcu trafiğinin yüzde 18, dış hat yolcu trafiğinin yüzde 25 arttığını kaydetti.