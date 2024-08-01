Uçuşlar yavaşlayınca, Erdoğan talimatı vermişti! Hava kontrolörleriyle ilgili kriz sona erdi

Hava kontrolörleri bir süredir inisiyatif almadan çalışma kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumun havalimanlarında uçuşların yavaşlamasına neden olması nedeniyle bakanlarına "Sorunu çözün" talimatı vermişti. Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası konuyla ilgili, "İnisiyatif almadan çalışma faaliyetimizin bugün itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir. Sorunun çözümü için gerekli talimatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

Havalimanlarında uçakların inişinden sorumlu hava kontrolörleri, inisiyatif almadan çalışmaya başlamıştı. Bu durum hava limanlarında uçuşların yavaşlamasına neden olunca devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Erdoğan konuyla ilgili bakanlara "Sorunu çözün" talimatı verirken, Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası'ndan yeni bir açıklama geldi.

Sendikadan yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere hava trafik kontrolörlerimizin özlük hakları ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yaklaşık iki ay önce başlattığımız inisiyatif almadan çalışma faaliyetimiz kamuoyunda büyük bir farkındalık oluşturmuş, en nihayetinde bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından konunun çözümlenmesi talimatı verilmiştir.

Akabinde gerçekleştirdiğimiz üst düzey görüşmeler ve yetkililerle kurduğumuz temaslar neticesinde havacılık tazminatına ilişkin bir kanun çalışmasının ekim ayında TBMM gündemine alınarak yasalaştırılacağının garantisi ilgili Bakanlıklar ve makamlarca verilmiştir. Bu olumlu bir gelişme olmakla birlikte, sorunun asli çözümü olan kurumsal yapılanma hususunda somut bir adım atılması büyük ehemmiyet taşımaktadır.

CUMHURBAŞKANI ERODOĞAN'A TEŞEKKÜR

Önümüzdeki süreçte, Türkiye hariç EUROCONTROL üyesi 40 ülkenin tamamında olduğu üzere stratejik nitelikli seyrüsefer hizmetleriyle, ticari nitelikli havalimanı işletmeciliği hizmetlerinin birbirinden ayrıştırılması noktasında Sayıştay Başkanlığı tarafından da önerilen çözümün hayata geçirilmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nitekim, ancak bu şekilde ülkemizin her yıl yüzlerce milyon Euro’ya varan kaybının önüne geçmek mümkün olacaktır. Bizim asli gayemiz de bu meblağı ülkemize kazandıracak kalıcı çözümün sağlanmasıdır.

Gelinen noktada, gerek sesimizin en üst karar mercii olan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından duyulması, gerekse özlük haklarımıza ilişkin taleplerimizin karşılanacağı yönünde en üst düzeyde alınan karar göz önünde bulundurularak, TBMM’nin de çalışmalarına ara vermiş olması nedeniyle inisiyatif almadan çalışma faaliyetimizin bugün itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Başta konunun çözümü için gerekli talimatı veren Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bugüne dek faaliyetimizi başarıyla sürdürüp, sesimizin duyulması adına büyük emek veren kıymetli hava trafik kontrolörlerimize ve tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."