Ucuz bilet kampanyasında bugün son gün

Türk Hava Yolları'nın yeni markası AJet'in, ilk yurt içi uçuşlarına özel kampanyası kapsamında, 299 liradan uçmak mümkün. Kampanya 15-17 Mart tarihlerini kapsıyor.

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet, sosyal medya hesabı üzerinden indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Yapılan duyuruda, "Türkiye’nin eşsiz güzelliklerine 299 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. 15-17 Mart'ta AJet mobil uygulamasına özel 299 liradan başlayan fiyatlarla biletinizi alın, 31 Mart-30 Eylül 2024 arasında avantajlı fiyatlarla uçun." denildi.

Türk Hava Yolları'nın alt markası olarak 2008 yılında kurulan AnadoluJet, 12 Mart itibarıyla "AJET" adı altında bilet satışlarına başlamıştı. AJet, bu yılın yaz döneminde filosunda bulunan 95 uçak ile iç hatlarda 41, dış hatlarda 52 nokta olmak üzere toplam 93 noktaya sefer icra edecek.