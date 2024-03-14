Ukrayna'dan sürpriz faiz kararı

Ukrayna Merkez Bankası, piyasadan beklenenin aksine faizde artış kararı verdi. Banka faiz oranını 50 baz puan indirdi.

Ukrayna Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. Banka piyasadan beklenenin aksine faizde 50 baz puan artışa gitti. Faiz oranı yüzde 14.50'ye düşürüldü.

Son olarak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Ukrayna'nın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "CCC" den "CC"ye indirdi. Açıklamada, çatışmaların en az 2024 sonuna kadar süreceğinin varsayıldığı belirtildi. Savaşın ciddi bir şekilde tırmanmaması durumunda orta vadede yüzde 4-5 büyümenin söz konusu olabileceği öngörüldü.

Ülkenin Uluslararası Para Fonu (IMF) düzenlemesi kapsamında hükümetin yabancı para likiditesini korumak ve borç sürdürülebilirliğini yeniden sağlamak için dış ticari borç hafifletme arayışında olduğu anımsatıldı.