Uluslararası varlıklar düşüşte: Yatırım açığı 300 milyar dolara yükseldi

Dolardaki yükseliş eğilimi, faiz kararları derken piyasada yurt dışı varlıklardaki düşüş dikkat çekti. Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı 300 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin adımları piyasaların odağında bulunuyor. Merkez, "bekle-gör" politikasını birkaç aydır sürdürürken uluslararası yatırım pozisyonlarına ilişkin veriler de dikkat çekti. 2024 Ocak sonu itibarıyla, uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında azalışla 324,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,9 oranında artışla 624,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP açığı 2023 yıl sonunda 284,7 milyar dolar iken 2024 Ocak sonunda 300 milyar dolar oldu. Ekonomistler, faizlerin artmadığı ve TL'nin desteklenmediği noktada dolardaki ve dolayısıyla uluslararası yatırım pozisyonu açığındaki artışın sürebileceği kaydetti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 5,0 oranında azalışla 133,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,7 oranında artışla 125,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6,7 oranında artışla 49,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 6,4 oranında artışla 168,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,7 oranında artışla 100,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre yüzde 12 oranında artışla 33,1 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 5,9 oranında artışla 2,8 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,7 artışla 43,2 milyar dolar oldu.