Ünlü oyuncunun geliri dudak uçuklattı! Listede iki isim dikkat çekti: İşte dünyanın en çok kazananları...

Forbes Dergisi, içinde Jennifer Aniston, Margot Robbie, Denzel Washington, Leonardo DiCaprio gibi isimlerin de yer aldığı 2023'ün en yüksek gelirli oyuncularını açıkladı. Bir numarada yer alan oyuncunun net kazancı dudak uçuklatırken listedeki ilk iki isim dikkat çekti. İşte dünyanın en çok kazanan oyuncuları...

Forbes Dergisi, dünyanın en çok kazanan oyuncularını açıkladı. 2023'te en çok kazanan oyuncu dikkat çekti. Listenin başında yılın en çok ilgi gören yapımında rol alan bir isim bulunuyor. Ünlü oyuncunun kazancı tam tamına 73 milyon dolar (2.323.648.400 TL).

10. Denzel Washington

Kazancı: 24 milyon dolar

Denzel Washington'ın kariyeri 2023'te de hız kesmedi. Ünlü ismin rol aldığı 'Adalet' (Equalizer) filmi büyük izlenme başarısı elde etti.

9. Ben Affleck

Kazancı: 38 milyon dolar

Ben Affleck, marka iş birliklerinin yanı sıra CEO'su olduğu Artists Equity adlı yapım şirketi aracılığıyla 2023'te çektiği 'Air' filminden yüksek gelir elde ederek Forbes listesine girdi.

8. Jason Statham

Kazancı: 41 milyon dolar

2023'ün en çok seyredilen filmleri arasında yer alan 'Hızlı ve Öfkeli 10', 'Meg 2: Çukur', 'Cehennem Melekleri 4' filmlerinin yıldızı olan Jason Statham, yılın en çok kazanan oyuncularından biri.

7. Leonardo DiCaprio

Kazancı: 41 milyon dolar

'Dolunay Katilleri' (Killers of the Flower Moon) filminde başrolde yer alan Leonardo DiCaprio, yıllık gelirinin büyük bölümünü bu filmden kazandı. Ünlü yıldızın filmin hasılatından da kazanç elde ettiği anlaşılıyor.

6. Jennifer Aniston

Kazancı: 42 milyon dolar

Kariyerinde attığı başarılı adımlarla adından söz ettiren Jennifer Aniston için 2023 yılı da farklı olmadı. 'The Morning Show'un yıldızı olan Aniston, ayrıca 'Friends' dizisinin yeniden çekildiği özel bölümünden ve çeşitli markalarla yaptığı iş birliklerinden yüksek kazanç elde etti.

5. Matt Damon

Kazancı: 43 milyon dolar

Matt Damon, 2023'ün en büyük yapımlarından biri olan 'Oppenheimer'ın yıldızlarındandı. Yakın arkadaşı ve meslektaşı Ben Affleck ile ortak olduğu Artists Equity adlı yapım şirketi aracılığıyla yılı yüksek kazançla kapattı.

4. Ryan Gosling

Kazancı: 43 milyon dolar

'Barbie' filminde canlandırdığı Ken karakteriyle yılın en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Ryan Gosling'in film için seslendirdiği 'I’m Just Ken' şarkısı da dijital müzik platformunda 100 milyondan fazla dinlendi.

3. Tom Cruise

Kazancı: 45 milyon dolar

Tom Cruise, geçen yılki gelirini 'Görevimiz Tehlike' ve 'Top Gun: Maverick' yapımlarından elde etti. Ünlü yıldız, gişe hasılatından pay alabilen sayılı oyuncular arasında.

2. Margot Robbie

Kazancı: 59 milyon dolar

Başrolde yer aldığı 'Barbie', yılın en çok seyredilen ve en çok ses getiren projelerinden oldu. Filmin aynı zamanda yapımcılarından olan Robbie, LuckyChap adlı yapım şirketi aracılığıyla yıl içinde 'Saltburn' gibi iddialı başka yapımlara da imza attı.

1. Adam Sandler

Kazancı: 73 milyon dolar

Rol aldığı 'Gizemli Cinayet 2' (Murder Mystery 2) filmi, dijital platformda yılın en çok seyredilen yapımı olan Adam Sandler, diğer film projeleriyle birlikte en yüksel geliri elde eden oyuncu olarak Forbes listesinin zirvesinde yer aldı.