Ustalar artık VIP oldu! Sekreterli, asistanlı tamirciler dönemi... Günlük kazançları ağızları açıkta bıraktı

Kaportacıdan boyacıya artık neredeyse tüm ustalar randevu sistemiyle çalışmaya başladı. Bekleme süreleri ortalama 1 aya kadar çıkarken bazı lüks semtlerde iş yapan ustaların günlük kazançları 40 bin liraya kadar çıktı. Kimi 'meşhur' ustaların ise özel sekreter ve asistanı olduğu öğrenildi.

'Mavi yaka' terimi yerini 'altın yaka'ya bıraktı. Tesisatçıdan elektrikçiye kadar neredeyse tüm ustaların kazançları pek çok mesleği geride bıraktı. Özellikle İstanbul'da usta bulmak özel doktordan randevu almakla eş değer hale geldi.

Sabah'ın haberine göre, sektörde ortalama bekleme süresi 15 gün ile 1 ay arasında değişiyor. Ustaların lüks semtlerde günlük kazançları 15 ile 40 bin arasında değişiyor. Göktürk'te bir villanın boya işi için verilen teklif 200 bin TL'yi aşarken, Zekeriyaköy'de yalnızca salon boyası için 35 bin TL ödenebiliyor.

ÖZEL SEKRETER VE ASİSTAN...

Tüm bunlara rağmen ustaya ulaşmak, ancak erken rezervasyonla mümkün oluyor. Bazı semtlerde ise ustalık, artık sadece bir meslek değil, adeta bir marka haline geldi.

Özellikle Zekeriyaköy, Göktürk ve Sarıyer gibi bölgelerde belli başlı ustalar, kendi bölgelerinde "meşhur" olmuş durumda. Müşteri ilişkileri dijital platformlar üzerinden yürütülüyor, randevular için özel sekreter ve asistan bulunuyor. Bu ustaların birçoğunun haftalık takvimi aylar öncesinden.

BİNLERCE TAKİPÇİLERİ VAR

Pek çok usta, sosyal medyada kendi marka hesabını oluşturmuş durumda. Bazıları TikTok ve Instagram'da binlerce takipçiye ulaşıyor, videolarıyla iş takvimi oluşturuyor. Bazı dijital uygulamalar sayesinde hizmet almak isteyen vatandaşlar artık mobil randevu sistemine geçiyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde bu uygulamaların kullanım oranı hızla artıyor.

İstanbul'daki oto sanayi siteleri bu dönüşümün çarpıcı örneklerinden. Tüm sokaklar ve atölyeler arabalarla dolmuş durumda. Ancak personel yetersizliği nedeniyle birçok kaporta ustası artık araçları randevuyla kabul ediyor.

MAAŞLAR 150 BİN LİRAYI BULDU

Sanayi esnafı, "Usta bulmak zor. Varsa da bir ay sonrasına gün veriyor" diyor.

Nitelikli ustaların maaşları 150 bin TL'yi bulurken, birçok dükkân rezervasyonla iş alıyor. Sadece büyük şehirlerde değil, deprem bölgesinde de benzer tablo yaşanıyor. Yeniden inşa süreci hız kazansa da çalışacak personel bulmak neredeyse imkânsız hale geldi.

Bölgedeki firmalar, "70 ila 150 bin TL maaş teklif etmemize rağmen ustalık yapacak eleman bulamıyoruz" diyerek insan kaynağı sıkıntısına dikkat çekiyor. Burada da randevulu usta dönemi çoktan başlamış durumda.