Vade süresi değişti! Konut kampanyalarında yeni dönem

Artan fiyatlar nedeniyle konut almak imkansız hale gelince firmalar kampanyalarını güncelledi. Normalde nadiren 48 ay vade imkanı sunan şirketler vadelerini 60 ay uzatırken faiz oranlarını da düşürdü.

Türkiye genelinde Şubat ayında geçen yıla göre konut satışları yüzde 17,3 arttı. Konut fiyatlarındaki artış nedeniyle kredi almak da zorlaşınca markalar satış için yeni stratejiler üretmeye başladı.

Ekonomim gazetesi yazarı Sadi Özdemir bugünkü yazısında, konut üreten firmaların uzun süredir aldıkları iki temel önleme yer verdi. Bu önlemlerden birincisi daha az üretmek, ikincisi ise satışta kendi mali güçlerine göre vade imkânları sunmak. İkinci yöntemle ilgili ciddi bir değişim yaşanıyor. Nadiren 48 ay, genellikle 24 ay olan ‘kendi içinde vadelendirme’ son zamanlarda ‘Az peşinat, düşük faizle (yüzde 1,25-1,50) 60 ay vade’ formülüne dönüştü. Şubat ayında ilk el konut sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 28 bin 594 adede yükselmesinde bu gelişmenin etkisi büyük.

KENDİ İÇİNDE KAMPANYA DÖNEMİ

İnşaat firmalarının patronları bu ‘kendi içinde kampanyaların’ kârdan fedakârlık anlamına geldiğini ve ekonomi normalleşene kadar geçici uygulanabileceğini söylüyor. Kendilerine kâr yazmasa bile bu kampanyaların nakit akışını sağlamak için çok uygun olduğunu belirtiyorlar. İşin ilginç bir yönü ise böylesine uygun kampanyalar yapan bazı firmalar çok da seslendirmek istemiyor. Çünkü satıştaki projelerinde ‘bu şartlarla makul miktarda satış olmasını’ daha yararlı buluyor. Bazı markalı konut firmalarının patronları yakın gelecekte faizlerin düşeceğini ve şu anda ‘düşük görünen’ kampanya faizlerinin de uzun vadede iki taraf için faydalı bir çözüm olarak kalacağına inanıyor.

EN CAZİP KAMPANYALAR BELLİ OLDU

Üç projede 1,29 faizle 60 ay vade başlatınca satışların da ikiye katlandığı görüldü. En cazip uzun vadeli konut kampanyası yapan firmalar da belli oldu. Babacan Yapı, 60 ay vade kampanyasını ilk duyuran şirketlerden oldu. Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “Sektör tüketicinin alım iştahını görüyor ama finans sektörü göremiyor ve çözüm üretmiyor. Ticari kredilerden yıllık faiz oranları yüzde 65’leri aştı. Tüketicinin bu oranlarla kredi bulsa bile gayrimenkul alması imkânsız. Bizler ekonominin düzeleceğine güvenerek kendi kârlarımızdan fedakârlık yaptık ve faizi yüzde 1,29 seviyesine çekip kendi bünyemizde 60 ay vade seçeneğini başlattık. Yüzde 30 peşinat istiyoruz” dedi. Uyguladıkları faiz oranı piyasa faizi ile kıyaslandığında konut için yapılacak toplam ödemenin yüzde 40 avantaj sağladığını belirten Babacan şöyle konuştu: “Bu kampanyamızı 30 Mart’a kadar sürecek sonra bir kez daha değerlendireceğiz. Bizim şu anda satışta üç projemiz var. Beylikdüzü Central, Bahçelievler (İncirli) Gardenya ve Gaziantep Şehitkâmil Vista Life projelerimiz ki bunlarda kampanyamız geçerli. Bu kampanya sayesinde Mart ayında 20 günlük satışımız Şubat ayı satışımızın iki mislini aştı. Talep çok yüksek belki de Nisan ayında da kampanyayı sürdürebiliriz. Vatandaşımız depreme karşı bir an önce nitelikli konuta geçmek istiyor. Kimi müşteri de enfl asyona karşı bir an önce evini almak istiyor ve böyle bir faiz ve vadeyi fırsat olarak görüyor.”

YENİ EVLENENLERE EK İNDİRİM

Güneşli’de inşaatı devam eden As Cocept Projesi’nde peşinat yüzde 10 ve 60 ay vadeli konut almak istemeyenlere ‘nasıl ödeyebilirsen öyle satalım’ teklifiyle farklı çözümler de bulunuyor. Kampanyanın Ramazan Bayramı’nda başlayacağını ancak şu anda da satış ofisine gelen müşterilere bu kampanya çerçevesinde satış yapabildiklerini söyleyen As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, “Peşin alımlara da yüzde 25 indirimimiz var. Vadeli alımlar için yüzde 10 peşinat, 60 ay vade sunuyoruz. Projemizde 45 bin liradan başlayan aylık ödemelerle müşterilerimizle birlikte şekillendirebildiğimiz özel ödeme planları yapabiliyoruz. Yüzde 15 peşinatla da dilediğin gibi öde kampanyamız var. Müşterilerimiz istediği ay istediği kadar ödeme yapabiliyor, bazı ayları boş geçebiliyor, bazı aylar yüksek ödeme ya da ara ödeme olabiliyor” dedi. Çok ilginç bir kampanya detayından da bahseden Sert, “Bizim sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz kapsamında Karz-ı Hasen Vakfımız da var. Bu vakıfla gençleri evlenmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle yeni evlenen gençlerimiz konut almak isterse onlara projemizde yüzde 10 ek indirim sağlıyoruz, ilave olarak vadeyi de 72 aya çıkarıyoruz” diye konuştu.

PEŞİNATA GÖRE SIFIR FAİZ

Bazı konut projelerinde ise henüz düşük faizle 60 ay kredi yok ama yüzde 40-50 peşinat ödenmesi halinde 24 aya kadar sıfır faizle taksit imkânı sağlanıyor. Luxera Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, son dönemde kredi faizlerindeki yükselişin konut almak isteyen vatandaşın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtiyor ve şöyle konuşuyor: “İnşaat sektöründe artan maliyetler fiyatlara da yansıyınca rakamlar daha da yükseliyor. Konuta ulaşımın maliyeti bu kadar yüksekken ev almak isteyenler alternatif ödeme planları istiyor. Biz de bu doğrultuda alternatif ödeme planları oluşturuyoruz. Satışta olan 4 projemizde peşin ödemelere yüzde 25’e varan indirimler uyguluyoruz. Peşinata göre de 12 aydan, 24 aya varan vadeler için sıfır faizli ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Kredi faizlerinin düşmesini bekleyen büyük bir kitle de var. Belki devletimiz, özel şartlarla yeni bir konut kredisi kampanyası düzenleyebilir.”