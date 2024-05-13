Vatandaş ihbarı 141,5 milyon liralık kaçak eşyayı yakalattı

Ticaret Bakanlığı vatandaşlardan gelen bildirimler sayesinde geçen yıl yaklaşık 141,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirdi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesinde vatandaş ihbarları önemli bir yer tutuyor. Başta Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı olmak üzere çeşitli kanallardan ihbar ve başvuru alan Ticaret Bakanlığı, vatandaşlardan gelen bildirimler sayesinde geçen yıl yaklaşık 141,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren Alo 136 üzerinden 2023 yılı içerisinde 889 tanesi ihbar mahiyetinde olan 10 bin 187 adet çağrı aldı. Söz konusu ihbarlardan 834 tanesi sonuçlandırılırken, sonuçlandırılan ihbarlardan 193 tanesinde yakalama gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda yakalanan eşyaların toplam değeri ise 49 milyon 489 bin 205 lira oldu.

Geçen yıl Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı’na ilave olarak; 2 bin 169 E-Posta, 532 CİMER şikâyeti, 42 dilekçe ve 401 diğer kanallardan olmak üzere 3 bin 144 başvuru alındı. Bu başvuruların ardından ele geçirilen kaçak eşyaların toplam değeri de yaklaşık 92 milyon lira olarak hesaplandı.