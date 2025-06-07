Yalnızca 150 tane kaldı! Nesli tehlikede... Kilosu 4 bin euro

Türkiye'de sadece 150 tane kalan sivriburun türü Mersin balığının nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Türün çoğaltılması için Amasya'daki Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu ekipleri seferber olurken, yetişkin balıktan elde edilen havyarın kilosunun 4 bin euroya satıldığı bildirildi.

Yumurtaları Mersin murt ağacının meyvesine benzediği için Mersin balığı adı verilen bu balıklardan 6. yıldan itibaren havyar üretimi gerçekleştirilebiliyor.

Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanan ve havyarı 'siyah inci' diye satılan Mersin balığının bilinen 6 türünden kalan 3 türden karaca ve sivriburun türleri, Amasya'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait özel tesiste yetiştiriliyor.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda alanında uzman personelin çalışmalarıyla sivriburun türü 150 anaç balıktan yapay dölleme yoluyla 100 bin yavru balık üretimini planladıklarını söyledi.

"YAPTIĞIMIZ İŞ TÜRÜN DEVAMI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Çalışmanın önemine değinen İl Müdürü Çetin, "Sivriburun Mersin balığı Türkiye'de sadece bizim istasyonumuzda bulunmaktadır. 150 anaç balığı özenle korumakta olduğumuz gibi aynı zamanda yavru üretimi de yapmaktayız. Sağımla 4 kilo yumurta elde ettik. Bunlardan 100 bin yavru yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız iş türün devamı açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.

Çetin, tesiste 2021 yılında üretimine başlanan Mersin balığı yavrularından geçen yıl Samsun, Sinop ve İstanbul'da Karadeniz'e salım yapıldığını hatırlattı.

"KİLOSU 4 BİN EURO"

Gürol Çetin, "Avlanması yasak olan bu türün havyarıyla da çok kıymetli. ABD, Rusya ile Çin çok önemli miktarda havyar tüketimi ve üretimi yapıyorlar. Az bulunan bu havyarın değeri de çok yüksek. Yetişmiş bir balıktan ortalama 2 kiloya yakın havyar elde edilebiliyor. Bunların da kilosu çeşidine göre 2 bin ile 4 bin euro arasında fiyatlarda satılıyor. Biz havyar üretimi de hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNÜŞÜ TİMSAHI ANDIRIYOR

Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıp 1,5 tonun üstünde ağırlığa ulaşabilen sivriburun türünün timsahı da andırdığına değinen Çetin, "Sırt kısmı timsahı andırıyor. Görünüşü biraz korkutsa da aslında çok sakin bir türdür" ifadelerini kullandı.