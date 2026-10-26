Yarım milyar euroluk anlaşma! ASELSAN, hava savunma sistemi geliştirecek
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik 523 milyon euroluk sözleşme imzalandı.
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında bir sözleşme daha imzalandı. ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu sözleşmeyle taraflar arasında yeni bir iş ilişkisinin kurulduğu bildirildi.
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523 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA
Açıklamada, “ASELSAN ile SSB arasında yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523 milyon euro olan sözleşme imzalanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.
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YENİ NESİL HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLECEK
İmzalanan sözleşme, Türkiye'nin hava ve füze savunma sistemleri alanındaki çalışmalarına yönelik yeni bir adım olarak öne çıkıyor. ASELSAN ile SSB arasındaki iş birliği kapsamında, yeni nesil hava ve füze savunma sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.
Sözleşmenin toplam tutarı 523 milyon euro olarak açıklanırken, projenin teslimat takvimi ve teknik ayrıntılarına ilişkin açıklamada ilave bilgi paylaşılmadı.