Bakan Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulamasıyla Ekim 2016-Mart 2026 döneminde 14,5 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını açıkladı. Kış saati uygulamasında ekonomik kaybın 2,68 milyar liraya ulaşabildiğini belirten Bayraktar, saat uygulamalarına ilişkin küresel tartışmalara da değindi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulamasına geçilen Ekim 2016’dan Mart 2026’ya kadar 14,5 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını açıkladı.

Kış saati uygulamasının ise elektrik tüketimini artırdığını belirten Bayraktar, mesai saatlerine göre değişmekle birlikte ilave tüketimden kaynaklanan ekonomik kaybın ortalama 1,9 milyar liraya, en yüksek 2,68 milyar liraya ulaşabildiğini kaydetti.

Yaz saati uygulamasıyla 14,5 milyar kilovatsaat tasarruf

MESAİ SAATİNE GÖRE TÜKETİM DEĞİŞİYOR

Elektrik tüketiminin mesai saatlerine göre farklılık gösterdiğini ifade eden Bayraktar, “08.00-17.00 mesaisinde kış saati uygulamasından kaynaklanan ilave elektrik tüketimi 626 bin ile 2,37 milyon megavatsaat, 08.30-17.30 mesaisinde 5,78 milyon ile 6,52 milyon megavatsaat, 09.00-18.00 mesaisinde ise 5,88 milyon ile 6,45 milyon megavatsaat arasında değiştiği hesaplandı. Ayrıca ilave tüketimin yıllık toplam elektrik tüketimi içindeki payı yüzde 3,62’ye kadar çıkabiliyor” dedi.

Kalıcı yaz saati uygulamasıyla akşam mesaisi ve okul çıkışlarının karanlığa denk geldiği sürenin azaltıldığını dile getiren Bayraktar, elektrik tüketiminin en yüksek seviyeye ulaştığı puant saatlerinin de günün ilerleyen saatlerine yayıldığını ifade etti.

Yaz saati uygulamasıyla 14,5 milyar kilovatsaat tasarruf

Saat uygulamalarının dünyanın da gündeminde olduğunu vurgulayan Bayraktar, Avrupa Parlamentosunun 2019’da mevsimsel saat değişikliklerinin sona erdirilmesine yönelik teklifi kabul ettiğini hatırlattı.

Bayraktar, İspanya’nın da 2026’dan itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Yaz saati uygulamasıyla 14,5 milyar kilovatsaat tasarruf

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DÜNYANIN SAATİNDEN 1 SANİYE EKSİLECEK

Dünya’nın dönüşü ile atom saatleri arasındaki farkı dengelemek için kullanılan “artık saniye” uygulaması kaldırılıyor. Yeni düzenlemeyle zaman farkının bir saate, yani 3 bin 600 saniyeye ulaşmasına izin verilecek. Böylece saatlere düzenli aralıklarla bir saniye eklenmesi gerekmeyecek.

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