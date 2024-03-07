Yeni evlenecekler sıraya girdi! 5 bine yakın başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni evlenen çiftlere sağlanacak olan 150 bin liralık evlilik kredisi için açıkladığı başvuru tarihlerinin ardından başvuru sayısı da geldi. Aile ve Gençlik Fonu üzerinden evlilik kredisine 22 günde 4 bin 815 çift başvuru yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni evlenecek çiftlere Aile ve Gençlik Fonu üzerinden verilecek evlilik kredisi başvuruları için 15 Şubat tarihini işaret etmişti. Yeni evlenecek çiftler iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL krediye başvuru yapmaya başladı. Şimdiye kadar krediye başvuru sayısı 4 bin 815 oldu.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Kredinin başvuruları aile.gov.tr ve e-Devlet üzerinden yapılıyor. Krediye başvuran adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak, depremden etkilenen 11 il dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirlerin toplamının iki asgari ücretten fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması, bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etme şartları aranıyor.