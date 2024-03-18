Dubai'nin en pahalı konutunu bir Türk aldı! İşte fiyatı...

Fiyatlar dolar bazında uçuşa geçince Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul alımları rekor kırdı. Son olarak Dubai'de bir Türk vatandaşının geçen yıl 130 milyon dolarlık rekor fiyatla en pahalı dairelerden birini satın aldığı öne sürüldü.

Ünlü yapay takımada Palm Jumeirah'da Nakheel firması tarafından geliştirilen Como Residences projesinin teras katından bir Türk vatandaşının daire aldığı öne sürüldü. İddiaya göre; dairenin değeri 136 milyon dolara yani bugünkü kuruyla 4 milyar 392 milyon TL. Dairenin henüz inşaat aşamasında olduğu ve 2027 yılında tamamlanması bekleniyor.

300 metre yüksekliğinde 71 katlı ve 76 daireli rezidansın teras katında bulunan 360 derece deniz manzaralı dairenin 22 bin metrekare ve beş yatak odalı olduğu, terasa özel havuzunun bulunduğu, satış işlemine Dubai merkezli Provident Estate ajansının aracılık ettiği belirtiliyor.

Projedeki dairelerin başlangıç fiyatının 5,7 milyon dolar olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ REKOR NE KADARDI?

Dubai'de bir önceki rekor daire satışı, yine 2023 yılında yaklaşık 114 milyon dolara satılan Marsa Al Arab Hotel'in çatı katı dairesiydi.

Daha önce Londra'da One Hyde Park'te 237 milyon dolara ve Monaco'da Odeon Tower'da 440 milyon dolara teras katı daireler satılmıştı. Dubai'de Como Residences'ta bir Türk 130 milyon dolara satın aldığı daire bu alanda üçüncü en pahalı daire olarak kayıtlara geçti.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA ARTIŞ

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımı ise 2023'te 163,7'lik artışla 2 milyar 86 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştı.

Diğer yandan Türklerin genel yurt dışı doğrudan yatırımlarına bakıldığında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gayrimenkul dahil Türklerin doğrudan yatırımların 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 68 artışla 459 milyon dolara yükseldiği görülüyor. Bu rakam 2018 yılında sadece 11 milyon dolar, 2019 yılında 33 milyon dolar olmuş, 2020 yılında 354 milyon dolara yükselmişti.

Türklerin toplam doğrudan yatırımı da 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 16,2 artışla 5 milyar 669 milyon dolara ulaşmıştı.