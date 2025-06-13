n11'in satışı onaylandı! Yerli e-ticaret platformlarından sadece PTT AVM kaldı

E-ticaret platformlarından n11'in DMSF Holding'e devrine ilişkin satın alma süreci, sona erdi. Devir ile beraber Türkiye'de PTT AVM dışında büyük çaplı yerli e-ticaret platformu kalmadı.

Rekabet Kurumu’nun onayının ardından n11’in DMSF Holding’e devri 11 Haziran itibarıyla tamamlandı.

Türkiye’nin öncü e-ticaret platformlarından n11’in DMSF Holding’e devrine ilişkin satın alma süreci, 11 Haziran itibarıyla hisse devrinin gerçekleşmesiyle tamamlandı.

YERLİ E-TİCARET PLATFORMLARINDAN SADECE PTT AVM KALDI

n11'in Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DMSF Holding'e satılması ile beraber Türkiye'de PTT AVM dışında büyük çaplı yerli e-ticaret platformu kalmadı.

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TRENDYOL ÇİN'E SATILDI

Trendyol, 2018 yılındı dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından birisi olan Çinli Alibaba tarafından satın alındı.

HEPSİBURADA KAZAKİSTAN ŞİRKETİNE DEVREDİLDİ

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada'nın çoğunluk hisselerinin Kaspi.kz’ye devri tamamlandı. Kazak şirket, Hepsiburada'nın yüzde 65,4’ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin yeni sahibi. Devredilen hisselerin değeri 1 milyar 127 milyon dolar.

Toplam hisse devri değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD doları olup bu tutarın 600 milyon dolarlık kısmı işlem kapanışında satıcılara nakit olarak ödenirken, 526,9 milyon dolarlık ertelenmiş nakit ödeme ise kapanış tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanacak.